Как работают аккумуляторы для автомобилей

В компании «Авто-Аптека» можно купить аккумулятор на машину по демократичной цене. Вся продукция отличается высоким качеством и длительным эксплуатационным сроком. По-сути данный прибор является сердцем транспортного средства. Его роль приобретает все большей значимости. Можно выделить три основных функции:

запуск мотора;

помощь генератору, когда тот не справляется с повышенными нагрузками;

питание электрических цепей.

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Продление жизни АКБ

Все узлы транспорта необходимо поддерживать в исправном техническом состоянии. Особое внимание стоит уделять эксплуатации машины, особенно в холодное время. Например, желательно отказаться от коротких дистанций, чтобы зря не мучить аккумуляторную батарею. Рекомендуем арендовать для авто теплый гараж, а не держать ее на морозе.

Также необходимо постоянно удалять налет с клемм АКБ. Различные подтеки, окисли, электролиты и коррозия имеют негативное воздействие на проводимость тока батареи. Стоит следить за уровнем электролитов, при необходимости доливать нужное количество дистиллированной воды.

Избегайте простоя автомобильного аккумулятора, советуем регулярно заводить двигатель примерно минут на 30, даже если вы долго не пользуетесь машиной. Можно снять батарею и заводить ее в гараже или домашних условиях. Помните, что современный транспорт плохо переносит длительное снятие, так как слетают настройки бортовых систем.

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Влияние эксплуатации авто на долговечность аккумулятора

Жизнь данного прибора напрямую зависит от использования автомобиля. Для него плохо, если вы ездите мало. Батарея начинает разряжаться, снижается ресурс, происходят эпизодические зарядки генератора, что негативно сказывается на техническом состоянии АКБ.

Глубокие разряды и повышенные нагрузки также вредны автомобильным аккумуляторам. Еще один негатив – зимняя эксплуатация машины: пробки, запуск двигателя по утрам и прочее. Неисправный генератор или поврежденные участки проводки могут нанести непоправимый вред: снижение ресурса батареи имеет воздействие на силу тока зарядки. Рекомендуем внимательно относится к устройству, регулярно проводить зрительный осмотр, вовремя выполнять замену или ремонт.