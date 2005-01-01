Україні подарували цінну картину "Свята Варвара"

Вона прибуде до Києва в кінці травня.

В кінці травня до України зі Швеції прибуде картина "Свята Варвара". Автор картини, написаної в XVIII столітті, невідомий. Картину нашій країні подарував громадянин Швеції, доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренска медичної академії Гетеборзького університету Торі Хальстрем, повідомив в своєму телеграм-каналі міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

- Цей подарунок є надзвичайно символічним для України, особливо за часів збройної агресії РФ. Адже Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів, - підкреслив Ткаченко.

Він додав, що Торі Хальстрем, що володіє картиною з 1994 року, вирішив подарувати її Україні, тому що саме в соборі Святого Володимира в Києві зберігаються мощі Святої Великомучениці Варвари. Після прибуття в нашу країну "Святу Варвару" занесуть до фондів одного з найкращих зібрань європейського живопису в Україні - Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

- Передача картини саме в цей музей має ще й символічне значення, адже Варвара Ханенко поважала свою покровительку - Святу Варвару і збирала художні твори з її зображенням. Україна високо цінує намір професора Торі Хальстрема і висловлює слова щирої вдячності за такий благородний вчинок. При атрибуції і експонуванні картини "Свята Варвара" відзначатиметься ім'я дарувальника - професора Торі Хальстрема, - підкреслив Ткаченко.

Прибудуть в Україну незабаром і оригінал першої Конституції Пилипа Орлика. Вона експонуватиметься в заповіднику "Софія Київська". Доступ до документа будуть мати всі бажаючі.