Користь розтяжки для максимального ефекту від тренувань

Будь-яка людина буде відчувати себе бадьоріше і молодше якщо буду додавати до своєї щоденної активності вправи на гнучкість і розтяжку і робити їх регулярно, через якийсь час.

Чому треба тягнутися, з чого почати і як уникнути помилок?

Сама банальна причина - для краси. Спортсмени знають: без розтяжки навіть добре натреновані м'язи виглядають "задубілі", а фігура - кремезною. Але навіть тим, хто не збирається займатися спортом серйозно, а скоріше для задоволення і здоров'я, розтяжка допоможе стати стрункішою і граціознішою. Розтяжка допоможе зберегти здорові суглоби. Хрящі і зв'язки не мають кровопостачання. Єдиний шлях принести їм живлення - вправи на розтяжку. Займаючись регулярно, ми збережемо рухливість і молодість суглобів і хребта. Розтягуючі вправи поліпшують координацію, зміцнюють суглоби, роблять зв'язки більш еластичними. Так ми зменшимо ризик отримати травму, якщо, наприклад, послизнемося і впадемо. Розтягуючі вправи відмінно покращують настрій, людина стає більш врівноваженою та впевненою у собі. А ще стретчинг не просто розтягує м'язи і зв'язки, але і допомагає зняти м'язову втому, хворобливі відчуття і навіть нервове напруження. Якщо є зацікавленість в таких тренуваннях, то можна сміливо звертатися в сучасну школу танцю Каліпсо https://studio-kalipso.com/styles/stretching/. Дуже корисна розтяжка для офісних працівників, які багато годин проводять в одній і тій же позі за комп'ютером.

Якою буває розтяжка

Статичні вправи - коли докладаєте зусилля і, наприклад, обхвачуєте зчепленими руками власні стопи в положенні сидячи, складаючись навпіл. Це так звана "складка".

Динамічна розтяжка - це те ж вправа, що виконується з амплітудою: ви ритмічно згинаєтеся, з кожним разом нахиляючись до колін грудьми все нижче і нижче.

Статично-пасивна розтяжка - це вправи, в яких "розтягнутий" стан підтримується не силою м'язів, а вагою власного тіла. Класичний приклад - коли ми сідаємо на шпагат, поздовжній і поперечний.

Найефективніша - парна розтяжка, коли в вправах беруть участь двоє: розтягуватися допомагає партнер або тренер. Коли людина працює сама, її важче розслабити м'язи. А під впливом партнера можна максимально розслабитися і добитися кращого результату за більш короткий час. Правда, парна робота вимагає особливої обережності. Вплив партнера має посилюватися дуже поступово. Рухи плавні і м'які, щоб не отримати травму. І краще виконувати такі вправи під наглядом тренера. Більше інформації щодо зайнять Stretching та прийняття правильного рішення тут studio-kalipso.com/styles/stretching.

Як і коли розтягуватися?

Розтяжка - універсальні вправи. Займатися нею можна в будь-який час - і вранці, і ввечері, головне, не на повний шлунок. Її можна і потрібно комбінувати з іншими вправами, закінчувати нею пробіжку або силове тренування. Але дуже добре робити комплекс і окремо - так можна не поспішаючи опрацювати всі основні суглоби і групи м'язів.

Чи повинно бути боляче?

Розтяжка - це не саме безболісне заняття, як, втім, і будь-яке тренування, від якого ми хочемо досягти результату. Зосередитися і розслабити потрібні групи м'язів допоможе спокійна музика.

При розтяжці виникає два види болю: