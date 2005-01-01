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Користь розтяжки для максимального ефекту від тренувань
Будь-яка людина буде відчувати себе бадьоріше і молодше якщо буду додавати до своєї щоденної активності вправи на гнучкість і розтяжку і робити їх регулярно, через якийсь час.
Чому треба тягнутися, з чого почати і як уникнути помилок?
Якою буває розтяжка
Статичні вправи - коли докладаєте зусилля і, наприклад, обхвачуєте зчепленими руками власні стопи в положенні сидячи, складаючись навпіл. Це так звана "складка".
Динамічна розтяжка - це те ж вправа, що виконується з амплітудою: ви ритмічно згинаєтеся, з кожним разом нахиляючись до колін грудьми все нижче і нижче.
Статично-пасивна розтяжка - це вправи, в яких "розтягнутий" стан підтримується не силою м'язів, а вагою власного тіла. Класичний приклад - коли ми сідаємо на шпагат, поздовжній і поперечний.
Найефективніша - парна розтяжка, коли в вправах беруть участь двоє: розтягуватися допомагає партнер або тренер. Коли людина працює сама, її важче розслабити м'язи. А під впливом партнера можна максимально розслабитися і добитися кращого результату за більш короткий час. Правда, парна робота вимагає особливої обережності. Вплив партнера має посилюватися дуже поступово. Рухи плавні і м'які, щоб не отримати травму. І краще виконувати такі вправи під наглядом тренера. Більше інформації щодо зайнять Stretching та прийняття правильного рішення тут studio-kalipso.com/styles/stretching.
Як і коли розтягуватися?
Розтяжка - універсальні вправи. Займатися нею можна в будь-який час - і вранці, і ввечері, головне, не на повний шлунок. Її можна і потрібно комбінувати з іншими вправами, закінчувати нею пробіжку або силове тренування. Але дуже добре робити комплекс і окремо - так можна не поспішаючи опрацювати всі основні суглоби і групи м'язів.
Чи повинно бути боляче?
Розтяжка - це не саме безболісне заняття, як, втім, і будь-яке тренування, від якого ми хочемо досягти результату. Зосередитися і розслабити потрібні групи м'язів допоможе спокійна музика.
При розтяжці виникає два види болю:
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