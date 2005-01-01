Китайський термоядерний реактор встановив новий рекорд

Експериментальний надпровідний токамак в китайському місті Хефей перевершив центр Сонця по температурі плазми в 8 разів. Паралельно був поставлений ще один рекорд за часом утримання плазми.

Експериментальний надпровідний токамак EAST, розташований в китайському місті Хефей, перевершив центр Сонця по температурі плазми в 8 разів. Паралельно був поставлений ще один рекорд за часом утримання плазми.

Ключові показники нового рекорду: 120 мільйонів градусів і 101 секунда утримання плазми, а також 160 мільйонів градусів і 20 секунд утримання.

Раніше ми розповідали про EAST і його принцип дії у всіх подробицях. Коротенько нагадаємо, що EAST відноситься до токамака - тороідальних установок, які утримують плазму в дуже сильному магнітному полі.

Усередині таких установок фізики намагаються відтворити процеси, що відбуваються в надрах нашої зірки. Сонце виробляє неймовірну кількість енергії за рахунок синтезу більш важких хімічних елементів з більш легких, для чого потрібні високі температури і швидкості (на яких стикаються складові). Однак для отримання керованого термоядерного синтезу необхідно навчитися утримувати плазму на досить тривалих часових проміжках.

У 2016 році EAST розігрів водневу плазму до 50 мільйонів градусів і втримав її протягом 102 секунд. У 2018 році «китайське штучне сонце" розігріло плазму до ста мільйонів градусів, але утримати її вдалося протягом 10 секунд.

І ось тепер був встановлений новий світовий рекорд, про який повідомило агентство "Сіньхуа".

Керуючий центр EAST схожий на ЦУП. 28 травня 2021 року тут панувало надзвичайне пожвавлення.

Кінцевою метою фізиків є утримання розігрітої до 100 мільйонів градусів плазми протягом 1000 секунд (близько 17 хвилин).

У майбутньому вчені, завдяки таким науковим експериментам, сподіваються отримати джерело чистої і "нескінченної" енергії, яке буде працювати на основі дейтерію (важкого ізотопу водню). Дейтерію багато в водах океану. Згідно з оцінкою вчених, один літр морської води енергетично еквівалентний 300 літрам бензину.