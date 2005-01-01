Как поступить, если угрожают коллекторы

На сегодня Украинцы частенько переживают пик кредитной задолженности. Деятельность коллекторов много лет обсуждается критически. Поэтому перед тем, как оформить кредит рекомендуем учесть важные особенности, которые могут проявить коллекторы.

Имеет ли право коллектор заниматься долгом?

Поначалу заемщику следует почитать кредитный договор. Если там предусмотрен запрет, то продавать задолженность посторонним учреждениям банк (МФО) не имеет право. Следует отметить, что в последнее время договора с указанием подобного запрета в частых случаях не заключаются. А именно:

Агентство коллекторов могут купить долг в полном объеме;

За вознаграждение коллектор помогает банку справиться со сложившейся ситуацией.

В любом случае согласия должника не потребуется. Поэтому вы можете даже не знать, что ваш долг продали коллекторам или вообще подали в суд без вашего ведома, для наложения ареста на ваше имущество (сейчас частая практика). Более подробно о том, как снять арест с недвижимости читайте по ссылке http://golovko.com.ua/snyatie-aresta-s-nedvizhimosti-kvartiry-doma-ofisa-uchastka, а пока продолжим о правах коллекторов.

Любые угрозы со стороны коллекторов считаются противозаконными. Несмотря на то, что большинство нормативов обращено против коллекторов, меньшее количество граждан обращается за помощью в судебные инстанции. Согласно с судебной практикой, коллекторы очень редко привлекаются к ответственности, хотя заявлений на их непорядочное отношение и немыслимые действия исчисляются 100 тыс. Проблема проявляется в том, что очень сложно доказать реальность проявляемой угрозы, которую зачастую высказывает или пишет коллектор.

Куда необходимо писать жалобу?

В отделение полиции, если должник возмущен методом работы сотрудников коллекторского агентства, в том числе при выявлении серьезных нарушений закона в НБУ.

В прокуратуру. Несмотря на то, есть угрозы или это разговор на повышенных тонах, то можно обратиться с исковым заявлением в прокуратуру.

Также можно обратится к юристам по кредитам, которые точно правильно напишут заявление с жалобой в НБУ или помогут составить ее. Адвоката, который поможет правильно выполнить все эти действия и заодно поможет с юридической точки правильно списать кредит перед банком можно найти по ссылке http://golovko.com.ua/spisanie-kredita-pered-bankom-v-kieve.

Как вести себя при встрече с коллекторами?

Ошибочно полагать, что любые вопросы могут решить судебным путем. В этом деле не каждый может получить необходимую защиту со стороны правоохранительных органов, но рекомендуем: