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Чим відрізняється лізинг від кредиту автомобіля
Купівля автомобіля для компанії із залученням позикових коштів - спосіб знизити оподатковуваний прибуток і оптимізувати витрати компанії. Незважаючи на те, що за користування коштами банку нараховується відсоток, з урахуванням зменшення оподатковуваної бази покупка може бути більш вигідною. Особливо це актуально для компаній, що працюють з ПДВ і на ОСНО. При постановці автомобіля на баланс ПДВ приймається до заліку, плюс якщо оформлений договір лізингу, сума податку на прибуток зменшується пропорційно загальним витратам на лізинг.
В чому ж відмінність лізингу від кредиту на автомобіль і що краще для компанії.
Лізинг
Договір лізингу або фінансової оренди має на увазі право позичальника викупити автомобіль в кінці терміну дії договору. Поки договір лізингу діє і борг не виплачений, особа, яка взяла ТЗ, залишається його орендарем, а не власником. При бажанні покупець може повернути автомобіль в салон по завершенні терміну договору або ж повністю викупити його, щоб розпоряджатися ним, як власник. Із процесом покупки автомобіля в лізинг можна ознайомитися на сайті https://fincar.com.ua/ та отримати доступ до найкращих цінових рішень для авто та фінансування.
При оформленні лізингу компанією, автомобіль ставиться на баланс компанії, продати його у власність генеральному директору і іншим особам до закінчення терміну договору не можна. Якщо умова порушена, лізингодавець має право вилучити предмет угоди. Тому банки і лізингові компанії регулярно перевіряють, як експлуатується автомобіль або спецтехніка.
Основні положення договору лізингу:
При лізингу домовленості укладаються на термін, пов'язаний з амортизацією транспортного засобу. Як правило, це 50% від періоду морального зносу, інакше лізингодавець не отримає вигідну йому фінансову компенсацію. Виняток - оперативний лізинг. По ньому повний знос не враховується, а контракт діє до трьох років.
При оформленні підписується лізингова угода і прописуються ставки за використання автомобіля - як в традиційному кредиті. Якщо домовленості порушуються, власник вилучає ТЗ у позичальника.
Після закінчення зобов'язань по лізингу орендар має право вирішувати, як вчинити. Щоб стати власником автомобіля, він вносить суму залишкової вартості.
Лізингом найчастіше користуються для оренди і викупу комерційного транспорту - маршрутних мікроавтобусів, тягачів, снігоприбиральної та іншої комунальної техніки. Можливе придбання легкових автомобілів для адміністративного використання.
Кредит
Головна відмінність від лізингу - в оформленні кредитного договору, за яким позичальник залучає гроші банку для покупки ТЗ і стає власником машини відразу, а не після виплати боргу.
Цільова позика видається не на руки покупцеві автомобіля - кредитор перераховує його продавцеві, а компанія-позичальник бере зобов'язання поетапного погашення боргу з відсотками. Власник розпоряджається автомобілем обмежено, тому що транспорт виступає предметом забезпечення угоди - заставою. Такі машини не можна продати, поки щомісячні платежі і відсотки не будуть погашені.
Інші особливості кредитів:
Лізингові і кредитні договори: чим вони схожі і чим відрізняються
Лізинг і кредит об'єднує платність послуги - в обох випадках одержувач ТЗ перераховує кредитору або лізингодавцю винагороду у вигляді відсотків. Загальним місцем виступає і терміновість - графік платежів завжди вказується в договорі.
Обидві пропозиції характеризуються поверненням: лізингова організація і банк, який видає кредити, повертають свої гроші і отримують винагороду зверх суми. У випадку з лізингом викупна частина споконвічно закладена в орендній платі. При кредитах банк отримує винагороду у вигляді відсотків.
Відмінності:
Плюси і мінуси лізингу
Основний плюс лізингу - можливість придбати автомобіль з використанням короткострокової позики. Крім цього:
Недолік лізингу - вибір пропозицій обмежений і залежить від того, з якими дилерськими центрами працює банк. Щомісячні виплати досить великі, так як термін дії договору оперативного лізингу, а саме цей варіант пропонують банки, не більше трьох років. Довгостроковий лізинг дорожчий, так як ставки вище, ніж по кредитах. При лізингу машина залишається власністю кредитора і може бути вилучена банком при порушенні умов договору.
Плюси і мінуси кредиту
Кредити видають, навіть якщо у позичальника немає великих сум для початкового внеску. Цей фінансовий інструмент вигідний одержувачу, кредитору і автосалону, тому узгодження угоди проходить простіше. Інші плюси кредитів:
Кредит незручний тим, що оформляється довше (до місяця) і вимоги по ньому жорсткіші, ніж у лізингу. На весь час кредитування ТЗ знаходиться в заставі у банку, а за розірвання домовленостей раніше терміну можуть бути штрафи і вилучення автомобіля.
Вибираючи, що вигідніше, слід, перш за все, пам'ятати про свої завдання, співвідношення користі і витрат. Якщо вам важливо оптимізувати податки - вибирайте лізинг, якщо в пріоритеті більш лояльне навантаження - кредит.
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