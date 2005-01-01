Чим відрізняється лізинг від кредиту автомобіля

Купівля автомобіля для компанії із залученням позикових коштів - спосіб знизити оподатковуваний прибуток і оптимізувати витрати компанії. Незважаючи на те, що за користування коштами банку нараховується відсоток, з урахуванням зменшення оподатковуваної бази покупка може бути більш вигідною. Особливо це актуально для компаній, що працюють з ПДВ і на ОСНО. При постановці автомобіля на баланс ПДВ приймається до заліку, плюс якщо оформлений договір лізингу, сума податку на прибуток зменшується пропорційно загальним витратам на лізинг.

В чому ж відмінність лізингу від кредиту на автомобіль і що краще для компанії.

Лізинг

Договір лізингу або фінансової оренди має на увазі право позичальника викупити автомобіль в кінці терміну дії договору. Поки договір лізингу діє і борг не виплачений, особа, яка взяла ТЗ, залишається його орендарем, а не власником. При бажанні покупець може повернути автомобіль в салон по завершенні терміну договору або ж повністю викупити його, щоб розпоряджатися ним, як власник. Із процесом покупки автомобіля в лізинг можна ознайомитися на сайті https://fincar.com.ua/ та отримати доступ до найкращих цінових рішень для авто та фінансування.

При оформленні лізингу компанією, автомобіль ставиться на баланс компанії, продати його у власність генеральному директору і іншим особам до закінчення терміну договору не можна. Якщо умова порушена, лізингодавець має право вилучити предмет угоди. Тому банки і лізингові компанії регулярно перевіряють, як експлуатується автомобіль або спецтехніка.

Основні положення договору лізингу:

При лізингу домовленості укладаються на термін, пов'язаний з амортизацією транспортного засобу. Як правило, це 50% від періоду морального зносу, інакше лізингодавець не отримає вигідну йому фінансову компенсацію. Виняток - оперативний лізинг. По ньому повний знос не враховується, а контракт діє до трьох років.

При оформленні підписується лізингова угода і прописуються ставки за використання автомобіля - як в традиційному кредиті. Якщо домовленості порушуються, власник вилучає ТЗ у позичальника.

Після закінчення зобов'язань по лізингу орендар має право вирішувати, як вчинити. Щоб стати власником автомобіля, він вносить суму залишкової вартості.

Лізингом найчастіше користуються для оренди і викупу комерційного транспорту - маршрутних мікроавтобусів, тягачів, снігоприбиральної та іншої комунальної техніки. Можливе придбання легкових автомобілів для адміністративного використання.

Кредит

Головна відмінність від лізингу - в оформленні кредитного договору, за яким позичальник залучає гроші банку для покупки ТЗ і стає власником машини відразу, а не після виплати боргу.

Цільова позика видається не на руки покупцеві автомобіля - кредитор перераховує його продавцеві, а компанія-позичальник бере зобов'язання поетапного погашення боргу з відсотками. Власник розпоряджається автомобілем обмежено, тому що транспорт виступає предметом забезпечення угоди - заставою. Такі машини не можна продати, поки щомісячні платежі і відсотки не будуть погашені.

Інші особливості кредитів:

широкий вибір пропозицій - можна знайти низькі процентні ставки, пропозиції без початкового внеску, з різним графіком погашення;

клієнт отримує можливість вибрати ТЗ в будь-якому салоні, з яким співпрацює кредитна організація - як правило, обмежень по марці, моделі немає, іноді покупка оформляється і на старі автомобілі;

при порушенні правил користування автокредитом є ризик втрати машини - кредитор вилучає її у покупця, цей пункт присутній у абсолютній більшості угод.

Лізингові і кредитні договори: чим вони схожі і чим відрізняються

Лізинг і кредит об'єднує платність послуги - в обох випадках одержувач ТЗ перераховує кредитору або лізингодавцю винагороду у вигляді відсотків. Загальним місцем виступає і терміновість - графік платежів завжди вказується в договорі.

Обидві пропозиції характеризуються поверненням: лізингова організація і банк, який видає кредити, повертають свої гроші і отримують винагороду зверх суми. У випадку з лізингом викупна частина споконвічно закладена в орендній платі. При кредитах банк отримує винагороду у вигляді відсотків.

Відмінності:

Мета укладання договору. При лізингу це, перш за все, отримання користі - експлуатація автомобіля з мінімальними витратами, а викуп не обов'язковий. Кредити ж спрямовані на вступ до права власності на початку терміну дії договору. Предмет угоди. При лізингу - сам транспортний засіб, чиїм власником залишається лізингодавець. При кредиті це гроші (сума боргу), а транспорт стає майном позичальника відразу. Структури, що видають позики. Кредитором має право бути тільки банк, лізингом займаються компанії і навіть фізособи. Інші умови. При лізингу коротше амортизація, IP і юридичні особи мають право повернути ПДВ, кредитна історія не так важлива, як при банківських позиках.

Плюси і мінуси лізингу

Основний плюс лізингу - можливість придбати автомобіль з використанням короткострокової позики. Крім цього:

всі витрати на придбання автомобіля, включаючи оплату КАСКО, включені в лізинговий договір і приймаються на витрати компанії, що дозволяє економити на податках;

схвалення заявки на лізинг відбувається швидше, особливо якщо клієнт тримає розрахункові рахунки в цьому банку;

графік платежів складається індивідуально і безпосередньо впливає на суму загальної переплати за договором.

Недолік лізингу - вибір пропозицій обмежений і залежить від того, з якими дилерськими центрами працює банк. Щомісячні виплати досить великі, так як термін дії договору оперативного лізингу, а саме цей варіант пропонують банки, не більше трьох років. Довгостроковий лізинг дорожчий, так як ставки вище, ніж по кредитах. При лізингу машина залишається власністю кредитора і може бути вилучена банком при порушенні умов договору.

Плюси і мінуси кредиту

Кредити видають, навіть якщо у позичальника немає великих сум для початкового внеску. Цей фінансовий інструмент вигідний одержувачу, кредитору і автосалону, тому узгодження угоди проходить простіше. Інші плюси кредитів:

власником автомобіля відразу стає кінцевий покупець - позичальник;

при хорошої кредитної історії, стабільному доході, обслуговуванні в банку в рамках зарплатного проекту можна отримати на кредит «знижку» - більш прийнятні умови;

різноманітність програм дозволяє адаптувати кредит до своєї ситуації - бажаного графіку, розміру платежів, загального терміну.

Кредит незручний тим, що оформляється довше (до місяця) і вимоги по ньому жорсткіші, ніж у лізингу. На весь час кредитування ТЗ знаходиться в заставі у банку, а за розірвання домовленостей раніше терміну можуть бути штрафи і вилучення автомобіля.

Вибираючи, що вигідніше, слід, перш за все, пам'ятати про свої завдання, співвідношення користі і витрат. Якщо вам важливо оптимізувати податки - вибирайте лізинг, якщо в пріоритеті більш лояльне навантаження - кредит.