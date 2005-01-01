Екологи і кияни написали екологічну стратегію для столиці

Новий стандарт якості питної води, енергозбереження на 25%, переробка половини всіх відходів і збільшення площі зелених зон до більш ніж 7 тис. гектарів. Такі завдання ставить перед столицею Екологічна стратегія Києва до 2030 року, розроблена спільно киянами, експертами та громадським сектором.

Про це повідомив ініціатор проекту Костянтин Яловий.

За його словами, Екологічна стратегія Києва пропонує ефективні рішення по чотирьом стратегічним напрямкам: чиста вода, чисте повітря і чиста енергія, зелені зони і біорізноманіття та кругове управління відходами.

"Щоб зробити київську воду придатною для споживання і захистити екосистему Дніпра, ми пропонуємо посилити контроль за якістю води, в тому числі впровадивши нові стандарти її оцінки. Модернізація інфраструктури водопостачання і водовідведення - одна з цілей, яка допоможе подавати чисту воду в кожну квартиру. Стратегія передбачає протидію порушенням екологічного законодавства: припинення будь-якого будівництва поблизу води, зупинка нелегального буріння і використання підземних вод, заборона продажу побутової хімії з фосфатами, через які "цвіте" Дніпро ", - розповів Костянтин Яловий.

Він підкреслив, що в сфері досягнення чистого повітря одним з першочергових заходів буде облаштування сучасної системи моніторингу.

"Кияни онлайн зможуть стежити за столичним повітрям і уникати місць, де концентрація шкідливих речовин особливо висока. Також Екостратегія вимагає реконструкції Дарницької ТЕЦ-4 і відмови від використання вугілля в енергетиці. Завдяки термомодернізації житлового і нежитлового фонду наші будинки будуть споживати на 25% менше енергії . А програма створення інфраструктури біля будинку знизить потребу в використанні автомобільного транспорту. В якості альтернативи пропонуємо розвивати електротранспорт: створювати мережу зарядних станцій для електромобілів, оновлювати рухомий склад громадського транспорту на більш енергоефективний. в тому числі вводити в експлуатацію тролейбуси з автономним ходом і електробуси " , - окреслив Костянтин Яловий плани Екостратегіі щодо поліпшення якості повітря.

Він також зазначив, що документ акцентує увагу на розширенні площі зелених зон і заповідних територій.

"Задіємо онлайн-моніторинг зелених насаджень із застосуванням сучасних технологій і геоінформаційних систем. А площа зелених зон до 2030 року досягне більше 7 тис. Гектарів. Крім того, 30 тис. гектарів отримають статус заповідних територій", - заявив Костянтин Яловий.

Ініціатор розробки Екостратегіі Києва повідомив, що вирішення сміттєвої проблеми - один з її пріоритетів.

"Плануємо інвентаризувати джерела і місця накопичення небезпечних відходів, створити систему контролю за їх переміщенням, збільшити технічні потужності для переробки. Система управління відходами базується на запобіганні їх накопичення, повторному використанні та переробці. Ми хочемо покінчити з практикою бездумного поховання відходів на переповнених сміттєвих полігонах. їх треба переробляти, використовувати в якості сировини або трансформувати в енергію, яка піде на опалення і освітлення міста. Серед іншого, Екостратегія передбачає будівництво сортувально-переробних станцій. Загалом хочемо, щоб до 2030 року половина відходів, які накопичуються в Києві, перероблялася " , - заявив Костянтин Яловий.

Він повідомив, що Екостратегія Києва - це громадська ініціатива, яка отримає офіційний статус після прийняття її Київрадою. Для її виконання сформують план заходів на найближчі два роки, де пропишуть обсяги і джерела фінансування.

Детальніше про Екологічної стратегії Києва-2030 можна дізнатися на офіційному сайті проекту - ecostrategy.kiev.ua