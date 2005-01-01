Зеленський підписав закон про землю на трибуні форуму "Україна 30"

Президент розповів про прозорий ринок землі і про "кадастр в смартфоні".

Президент України Володимир Зеленський 24 травня відкрив черговий тематичний форум "Україна 30. Земля". Виступаючи з вітальним словом, президент на трибуні підписав черговий законопроект, який має відношення до прозорого ринку землі - №2194.

- Колишні парламенти не змогли не те, щоб провести земельну реформу, але навіть почати обговорення відповідного законопроекту. Зате їм вдалося інше: вони утворили всередині країни офшор площею понад 8 млн гектарів. За попередніми підрахунками, було незаконно привласнено близько 5 млн гектарів державних земель України. Я поясню масштаб цієї цифри на простому прикладі. У 2014 році Росія анексувала півострів Крим. За роки мораторію бізнесмени вкрали в державі землю, що дорівнює площі двом півострова Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше, - сказав Зеленський на форумі.

Він також поскаржився на великі перешкоди, які йому чинили політики перед прийняттям всіх необхідних законопроектів. Однак за останні місяці, зазначає президент, вдалося прийняти ключові документи - про земельний аукціон та позбавлення чиновників права займатися оформленням дозволів на землю.

Минулого тижня Верховна Рада розблокувала підписання цього законопроекту. У ньому йдеться про передачу сільгоспземель за межами населених пунктів з державної в комунальну власність. Президент нагадав, що цей документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні. На черзі - діджіталізація земельного фонду України, коли кожна людина зможе в своєму смартфоні побачити інформацію по будь-якому квадратному метрі землі в країні.

18 травня 2021 року Верховна Рада дозволила продавати землю державної та комунальної власності на електронних аукціонах. Це був третій законопроект з пакета земельної реформи. У 2020 році парламент скасував мораторій на продаж землі та передав землі за межами населених пунктів в комунальну власність. Володимир Зеленський підписав закон про землю 28 квітня 2020 року.

За традицією форум триватиме три дні і серед його учасників, крім президента, заявлені прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін, посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

У чому суть законопроекту №2194

Згідно з документом, який 24 травня підписав Зеленський, землі державної власності за межами населених пунктів передаються в комунальну. Винятком є землі, необхідні державі для виконання його функцій.

Закон надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земельних ділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів.

Зміна цільового призначення здійснюється за ініціативою власників. Зміну можуть здійснити сільська, селищна, міський рада.

Відмова Ради міністрів Автономної республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення ділянки або залишення клопотання без розгляду дозволили оскаржити в суді.

Історія питання

Законопроект був прийнятий вночі 31 березня 2020 року, "за" проголосували 259 депутатів. Скасування мораторію на продаж землі підтримали депутати фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос" і група "Довіра".

Після прийняття закону на наступний же день депутати почали реєструвати проекти постанов про скасування результатів голосування, в сумі їх набралося 13. Ці проекти були обов'язкові для розгляду, тому спікер парламенту Дмитро Разумков не мав права підписувати документ сам і направляти закон на підпис Зеленському.

13 квітня пропозиції поставили на голосування, але жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів. У той же день Рада на позачерговому засіданні розблокувала підписання даного законопроекту.