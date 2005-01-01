Военная униформа

Сегодня военная одежда значительно отличается от предыдущих аналогов. Со временем стало понятно, что солдату, помимо оружия и опыта, необходима удобная и качественная форма, которая не будет сковывать его движения и одновременно хорошо защитит от внешних погодных факторов. Ранее военные надевали несколько слоев одежды. В результате в случае длительного марш-броска это создавало множество неудобств как для самих солдат, так и для командования. Тяжелые и плотные бушлаты не дают возможности испарениям выйти наружу, вследствие чего человеку приходится ходить в мокром обмундировании. Аналогичная ситуация происходит и во время дождя: влага не испаряется, и тяжелая, пропитанная водой форма становится очень неудобной.

Новейшие типы военной экипировки

Современное обмундирование военнослужащих сделано с учетом всех необходимых требований. Для его изготовления применяется мембранная ткань, состоящая из нескольких соединенных между собой слоев, обеспечивающих легкий вес и прочность. Волокна, в состав которых входят мельчайшие ворсинки, защищают солдата от как от перегрева, так и от переохлаждения. Во время дождя они поглощают тепло от тела и равномерно его распределяют на внешний слой, благодаря чему одежда быстро сохнет. Если говорить про потоотделение, то эти ворсинки впитывают влагу и передают ее на внешний слой. Помимо этого, есть специальные подмышечные молнии для вентиляции, вследствие чего солдат может самостоятельно регулировать теплообмен, подстраиваясь под погоду. К дополнительным преимуществам стоит отнести следующие:

большое количество карманов позволяет брать с собой все самое необходимое, что всегда должно быть под рукой;

расцветка формы имеет разнообразные оттенки, что, в свою очередь, в случае надобности дает отличную возможность замаскироваться и слиться с окружающей средой;

специальный крой не сковывает движения и не натирает;

прочная ткань гарантирует целостность формы при любых условиях использования.

Армейская одежда вышла на новый уровень, и применять ее можно не только по прямому назначению, но и в бытовых условиях. Для рыбаков, охотников или путешественников такая форма станет отличным вариантом, прослужит не один десяток лет. Обладая влаго- и ветрозащитными свойствами, она обеспечивает максимальный уровень удобства и комфорта.

Кроме того, можно выбрать для себя демисезонную армейскую одежду. Единственным отличием будет дополнительная подкладка, которую при необходимости пристегивают к основе. Военная форма хорошо приспособлена к резкому перепаду температур. В холодную пору она не дает теплу тела рассеиваться, а в знойную погоду обладает хорошей теплопроводностью. Что касается особенностей ухода за таким комплектом, то тут нет никаких подводных камней: армейская форма имеет грязеотталкивающие свойства и отлично сохраняет первоначальный цвет после многочисленных циклов стирки.