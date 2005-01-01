Іспанія з 7 червня відкриє кордони для щеплених від Covid-19 туристів з країн, що не входять в ЄС

Громадянам країн, що не входять до Євросоюзу, з низькими показниками захворюваності коронавірусом дозволять в'їзд з негативним ПЛР-тестом з 24 травня.

Іспанія дозволить в'їзд вакцинованим громадянам з країн, що не входять до Євросоюзу, з 7 червня. Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише Reuters.

- З 7 червня мандрівники з усіх держав, серед яких така важлива країна для нашого туристичного сектора, як Сполучені Штати, будуть мати можливість в'їжджати на територію Іспанії, якщо у них є сертифікат про щеплення від коронавіруса, схвалений EMA і ВООЗ, - сказав він.

Повідомляється, що з 24 травня Іспанія дозволить в'їзд туристам з країн, що не входять в ЄС, у яких низькі показники захворюваності коронавірусом. Людей будуть пропускати в країну з негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

З 15 травня Туреччина скасувала обов'язкові ПЛР-тести на коронавірус для в'їжджаючих з 17 країн, серед яких і Україна. Греція також відкрила свої курорти для мандрівників.

Рада ЄС 20 травня затвердив відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників з третіх країн і так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки в Євросоюз з третіх країн, якщо епідемічна ситуація буде швидко погіршуватися.