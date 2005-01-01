|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Види та призначення клапанів каналізації
Головне призначення подібних пристроїв - це створювати перешкоду для руху рідини і неприємних запахів в зворотну сторону. При цьому необхідно, щоб був вільний пропуск стічних вод від унітазу в вигрібну яму або септик. Клапани для каналізації умовно поділяють на 2 види, і вони виконують абсолютно різні завдання:
Види клапанів каналізації
Зразки запірних клапанів різноманітні і різниця між ними може бути в конструкції, монтажі, принципі функціонування, матеріалі і за деякими іншими параметрами. Більше інформації з цього питання на сторінці https://boiler.ua/klapany/.
Зворотні клапани розрізняються конструктивно і бувають:
Тарілчасті клапани
У проведеної каналізації приватного сектора і квартир з самопливним рухом відходів використовується клапан для каналізації, що має вигляд тарілки, підвішеної на осі. Тарілчасті клапани виготовлені з нержавіючого металу або полівінілхлориду і по краях мають кільця ущільнювачів.
У звичайному стані, тарілка притиснута до сідла клапана під власною вагою. Як тільки починає протікати рідина, тарілка піднімається і пропускає відходи, після цього знову займає своє початкове положення. У разі переповнення основної труби рідиною, тарілка, підперта до посадкового сідла клапана, не може піднятися, тим самим не даючи відходам рухатися в сторону унітазу. Як тільки головна труба звільняється, тиск з її боку падає, і клапан відновлює свою колишню функцію, продовжуючи працювати в колишньому режимі.
Запірні клапани кульового виду
В системі каналізації, де рух маси примусовий, за рахунок насоса, - рекомендується монтувати вироби з кульовим механізмом. Корпус пристрою зроблений з нержавіючого матеріалу (чавуну, або латуні). Запірним елементом є куля, підібгана пружиною, і він в звичайному стані розташований в посадковому сідлі і не впливає на проходження маси відходів. При зміненому тиску з боку основної труби каналізації, куля притискається рідиною до сідла клапана і закриває отвір, не даючи назад виходити відходам. Як тільки натиск на кулю припиняється, - він самостійно, під впливом пружини, повертається на своє місце.
Напірний клапан
Зворотний клапан такого виду аналогічний попередньому, тільки на місці кулі, у нього розташована тарілка. У звичайному положенні вона притискається до сідла клапана, потім під впливом роботи насоса, вбудованого в трубу каналізації, зміщується і пропускає відходи. У разі зупинки насоса або затору в основній трубі, тарілка перекриває отвір. Такі вироби прості у використанні, але не надійні в експлуатації, так як між диском і сідлом клапана потрапляє сміття або суспензії, і він пропускає рідину.
Зворотні фланцеві клапани
Фланцеві пристрої відрізняються від інших аналогів своєю невеликою вагою і малими розмірами, оскільки змонтовані вони в трубі каналізації за рахунок фланців. Запірним пристроєм є підпружинений металевий диск. Незважаючи на розміри, такі прилади небажано встановлювати без запасного ідентичного виробу, так як в разі ремонту, його доводиться знімати, і труба каналізації залишається відкритою. А знайти насос з подібними фланцями в магазинах не завжди вдається.
Принцип роботи клапана каналізації
Клапан монтують в місці з'єднання стояка з каналізаційним відгалуженням в квартиру, або в розриві колектора з трубою каналізації. Якщо монтаж пристрою потрібно зробити в каналізації приватного будинку, то він встановлюється в найнижчій точці, перед входом в септик. При різній конструкції, всі клапани працюють за одним принципом:
Слід пам'ятати. Якщо вдома в каналізації встановлений насос, то монтаж зворотного клапана обов'язковий. Це необхідно через те, що в разі зупинки помпи, що підтримує натиск в магістралі, створюється розрідження повітря, і напрямок руху відходів може помінятися.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com