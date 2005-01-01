Види та призначення клапанів каналізації

Головне призначення подібних пристроїв - це створювати перешкоду для руху рідини і неприємних запахів в зворотну сторону. При цьому необхідно, щоб був вільний пропуск стічних вод від унітазу в вигрібну яму або септик. Клапани для каналізації умовно поділяють на 2 види, і вони виконують абсолютно різні завдання:

зворотний клапан запобігає потраплянню стічних відходів в санвузол в багатоповерховому будинку. Якщо каналізація підключена до колектора або септика, то, відповідно, звідти рідина не повинна надійти в домову частина;

вентиляційний клапан призначений для стабілізації зовнішнього, атмосферного тиску і потоку повітря в трубах каналізації, що проходять всередині будинку. Таке розрідження повітря може проявитися на різних ділянках труб зі зниженням температури. Іноді в системі каналізації лунають вибухові звуки і коливання повітряних мас, що призводять до руйнування гідравлічних затворів.

Види клапанів каналізації

Зразки запірних клапанів різноманітні і різниця між ними може бути в конструкції, монтажі, принципі функціонування, матеріалі і за деякими іншими параметрами. Більше інформації з цього питання на сторінці https://boiler.ua/klapany/.

Зворотні клапани розрізняються конструктивно і бувають:

Тарілчасті клапани

У проведеної каналізації приватного сектора і квартир з самопливним рухом відходів використовується клапан для каналізації, що має вигляд тарілки, підвішеної на осі. Тарілчасті клапани виготовлені з нержавіючого металу або полівінілхлориду і по краях мають кільця ущільнювачів.

У звичайному стані, тарілка притиснута до сідла клапана під власною вагою. Як тільки починає протікати рідина, тарілка піднімається і пропускає відходи, після цього знову займає своє початкове положення. У разі переповнення основної труби рідиною, тарілка, підперта до посадкового сідла клапана, не може піднятися, тим самим не даючи відходам рухатися в сторону унітазу. Як тільки головна труба звільняється, тиск з її боку падає, і клапан відновлює свою колишню функцію, продовжуючи працювати в колишньому режимі.

Запірні клапани кульового виду

В системі каналізації, де рух маси примусовий, за рахунок насоса, - рекомендується монтувати вироби з кульовим механізмом. Корпус пристрою зроблений з нержавіючого матеріалу (чавуну, або латуні). Запірним елементом є куля, підібгана пружиною, і він в звичайному стані розташований в посадковому сідлі і не впливає на проходження маси відходів. При зміненому тиску з боку основної труби каналізації, куля притискається рідиною до сідла клапана і закриває отвір, не даючи назад виходити відходам. Як тільки натиск на кулю припиняється, - він самостійно, під впливом пружини, повертається на своє місце.

Напірний клапан

Зворотний клапан такого виду аналогічний попередньому, тільки на місці кулі, у нього розташована тарілка. У звичайному положенні вона притискається до сідла клапана, потім під впливом роботи насоса, вбудованого в трубу каналізації, зміщується і пропускає відходи. У разі зупинки насоса або затору в основній трубі, тарілка перекриває отвір. Такі вироби прості у використанні, але не надійні в експлуатації, так як між диском і сідлом клапана потрапляє сміття або суспензії, і він пропускає рідину.

Зворотні фланцеві клапани

Фланцеві пристрої відрізняються від інших аналогів своєю невеликою вагою і малими розмірами, оскільки змонтовані вони в трубі каналізації за рахунок фланців. Запірним пристроєм є підпружинений металевий диск. Незважаючи на розміри, такі прилади небажано встановлювати без запасного ідентичного виробу, так як в разі ремонту, його доводиться знімати, і труба каналізації залишається відкритою. А знайти насос з подібними фланцями в магазинах не завжди вдається.

Принцип роботи клапана каналізації

Клапан монтують в місці з'єднання стояка з каналізаційним відгалуженням в квартиру, або в розриві колектора з трубою каналізації. Якщо монтаж пристрою потрібно зробити в каналізації приватного будинку, то він встановлюється в найнижчій точці, перед входом в септик. При різній конструкції, всі клапани працюють за одним принципом:

велика частина відходів в трубі рухається самопливом, за рахунок своєї ваги і невеликого ухилу труб по всій довжині магістралі;

у робочому положенні робочий клапан каналізації завжди відкритий і не заважає безперешкодному руху фекальних мас;

внаслідок непередбаченої ситуації: утворення пробки в стояку, підвищення паводкових вод або разового скидання рідини, труби основної системи переповнюються до такої міри, що починають рухатися назад;

побутові відходи, при русі зустрічають перешкоду, і мимоволі клапан, через гідравлічний тиск, закривається, і не дає зворотного ходу рідини.

завдяки такому пристрою в каналізаційній системі, в разі аварійної ситуації, відходи не потрапляють через унітаз назад в туалет і не створюють смердючого запаху.

Слід пам'ятати. Якщо вдома в каналізації встановлений насос, то монтаж зворотного клапана обов'язковий. Це необхідно через те, що в разі зупинки помпи, що підтримує натиск в магістралі, створюється розрідження повітря, і напрямок руху відходів може помінятися.