Эффективность кодировки от алкоголя

Кодировка от алкоголизма подразумевает воздействие на психику больного с целью вызвать у него безразличие или отвращение к спиртному. Такого результата удается достичь в случае обращения за помощью в реабилитационный центр «Recovery». В комплексе с курсом реабилитации кодирование помогает алкоголикам навсегда избавиться от зависимости и начать вести здоровый образ жизни.

Виды

Кодировка от алкоголя, цена на которую вполне доступная, нередко позволяет решить проблему алкоголизма и вернуться к трезвой жизни. Проводится эта процедура по предварительной записи. Для каждого пациента подбирается индивидуальный способ кодирования с учетом стадии зависимости. Предварительно с помощью интервенции формируется мотивация алкоголика на лечение, а с помощью диагностического обследования определяется общее состояние организма.

Реабилитационный центр в Киеве предлагает разные способы кодирования:

по методу Довженко;

подшивка ампулы;

медикаментозными препаратами.

Какой из методов выбрать, подскажет опытный врач-нарколог, для чего сначала проводится обследование и учитываются пожелания самого больного. Одним из наиболее распространенных методов считается подшивание ампулы с лекарственным препаратом в труднодоступные участки тела. Содержащееся в такой ампуле лекарственное вещество постепенно выделяется в организм и блокирует эффект от принятия спиртного.

Еще одним популярным методом считается кодирование уколом, когда введенный лекарственный препарат приводит к интоксикации организма при употреблении спиртных напитков. Метод Довженко подходит только для тех больных, которые осознанно захотели покончить с алкогольной зависимостью. Таким способом устраняется психологическая зависимость у человека, и у него больше не появляется желания пить.

Самую большую эффективность показывает комплексный подход к проблеме алкоголизма — кодирование в сочетании с курсом реабилитации. Так удается одновременно избавиться от физической и психической зависимости от спиртного.

В нашей частной наркологической клинике можно получить помощь по выведению больного из запоя на дому. Для этого используется детоксикационная терапия, направленная на восстановление работы всех органов и систем. После выведения больного из запоя наши специалисты по желанию родственников могут попробовать уговорить его пройти кодирование или полный реабилитационный курс лечения от алкоголизма в условиях клиники.