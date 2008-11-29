Стратегії ставок на спорт з мінімальним ризиком

Щоб досягти успіху в будь-якій справі і отримати позитивний фінансовий результат, необхідна працююча перевірена часом або зовсім нова стратегія. Беттинг - не виняток.

Кожен гравець, який бажає заробляти, роблячи ставки, зобов'язаний мати стратегію. Пам'ятайте: ставки, зроблені спираючись тільки на відчуття і інтуїцію, рідко приносять дохід!

Безпрограшні стратегії ставок на спорт в букмекерських конторах

Роблячи ставки на які-небудь спортивні події, не для розваги, а з метою примноження свого капіталу, необхідна стратегія, якій ви будете неухильно слідувати. Проте, обираючи свою стратегію, необхідно визначити для себе спортивну дисципліну, на яку в основному будуть полягати парі. Багато новачків роблять одну і ту ж помилку-ставлять на все підряд, толком не розбираючись ні в одному виді спорту. Такі дії неминуче призводять їх до» зливу " депозиту.

Щоб стати успішним, букмекерська контора Паріматч пропонує на вибір конкретний вид спорту, який вам цікавий і в якому хоч щось розумієте. Це може бути хокей, футбол, баскетбол, теніс або будь-яка інша спортивна дисципліна. Хороший беттор повинен знати інформацію про команди, гравців, тренерів, правила, стежити за статистикою ігор. Це допоможе складати точні прогнози. Це означає, що перед тим як розробити свій метод укладання парі вам належить переглянути безліч минулих відео спортивних змагань.

Потрібно зрозуміти, яким буде ваш «банк» і скільки грошей з нього можна буде виділяти на кожну ставку. Це може бути фіксована сума або відсоток від загального депозиту.. Запам'ятайте, щоб стати успішним у цій справі, не можна ставити більше певного відсотка від загального «банку». Нехтуючи цим правилом, ставити половину всіх своїх грошей або йти ва-банк, так дуже скоро втратите все. Новачкам рекомендується ставити по 3% від свого депозиту.

Визначившись з дисципліною і сумою парі, переходите до вибору стратегії. Якщо говорити про виграшні стратегії в беттінг, пам'ятайте, що жодна з них не може гарантувати 100% результату. Адже на результат спортивних змагань чималий вплив мають випадковості, які неможливо спрогнозувати і передбачити. Не можна ж наперед дізнатися, що гравець отримає травму або піде дощ, ускладнивши умови гри. Стратегія – це всього лише «компас», що задає вектор ваших дій, мінімізує фінансові втрати. Ризик програшу на ставках є завжди. Це потрібно розуміти і ставитися філософськи. Пропонуємо безпечні і прибуткові способи заробітку в БК.

Флет

Система базується на тому, що потрібно укладати парі на одну і ту ж суму не залежно від результату і коефіцієнта. Ви самі повинні вибрати суму ставки, враховуючи свій «банк». Зазвичай гравці вважають за краще ставити від 1 до 3% від депозиту. В даному випадку визначте для себе контрольні точки перегляду суми парі. Якщо, наприклад, депозит збільшився на 30%, то суму ставки можна змінити і задати на рівні 5% від "банку".

Система «Флет» може застосовуватися не тільки в беттінг, але і в інших азартних іграх. Перевага системи в тому, що людина зберігає психологічну стійкість, контролюючи депозит, мінімізує ризики на повну втрату «банку», має можливість коригувати тактику, не змінюючи робочу стратегію.

Недолік системи – те, що при низькому рівні депозиту, на його «розкрутку» буде потрібно багато часу, стратегія дає відносно повільне зростання прибутку, а бажання підвищити суму прогнозу заважає дотримуватися системних правил. Використовуючи цю стратегію, вам буде необхідно точно прогнозувати результати.

Догон

Ігрова стратегія відноситься до досить ризикованих, але приносить істотний прибуток. Спочатку ігрова стратегія була розроблена для казино, але її почали використовувати в беттінг, де вона непогано себе зарекомендувала.

Класичний "Догон" має на увазі, що ставки робляться на події з коефіцієнтом 2,0. При цьому після кожного програшу, потрібно збільшувати суму ставки рівно в 2 рази. Перевага системи в тому, що вона дозволяє швидко збільшити депозит, може використовуватися в будь-якій дисципліні, вважається найбільш прибутковою. Недоліки, що для її використання потрібно відразу великий депозит, тривала серія невдач призведе до втрати всього «банку», ризик програшу в рази зростає після 6-го невдалого прогнозу поспіль.

Критерій Келлі

Ігровою стратегією рекомендується користуватися професіоналам в беттінг. Суть в тому, щоб коректно визначити ймовірності результатів і порівняти отримані результати з коефіцієнтами букмекерських контор. Підсумок у відсотках необхідно помножити на коефіцієнт букмекера і розділити на 100. Якщо отриманий результат буде більше 1, значить, аналітики контори результат недооцінили.

Наприклад, ви робите ставку на результат футбольного матчу. БК пропонує коефіцієнт 2,65, але ваш досвід і знання дозволяють зробити прогноз, що шанс перемоги певної команди становить 65%. Тепер проведемо необхідні розрахунки: (65*2,65)/100=1,72. Результат більше 1, а значить БК недооцінила результат. Перевага методу в тому, що людина отримує унікальний досвід в прогнозуванні та оцінці ймовірностей результатів матчів. Основним недоліком можна вважати, що необхідно мати досвід роботи зі статистикою, і вміння складати точні прогнози.

Перший гол ногою

Дана стратегія може бути застосована тільки для футболу. Суть в тому, щоб зробити ставку на те, що перший гол у матчі буде забитий гравцем саме ногою, а не іншою частиною тіла. Близько 80% перших голів у футбольних матчах гравці забивають саме ногою. Роблячи таку ставку, варто уникати мало результативних чемпіонатів і ліг, де висока ймовірність нульової нічиї. Перед укладенням парі необхідно ознайомитися з правилами БК. Деякі, наприклад, автогол зараховують як програш ставки, навіть якщо гравець забив його ногою.

Це далеко не всі методи, які допоможуть вам отримати прибуток. Існують інші способи перевірені часом і зовсім нові методи того, як підвищити ефективність беттінг, і примножити депозит. Важливо розуміти їх, строго дотримуючись діючих правил. При цьому точне прогнозування є основою багатьох діючих стратегій.

Найкраща стратегія?

Визначити кращу стратегію для себе, потрібно самостійно. В даному випадку все залежить від психології гравця, його витримки, знань про беттінг, змагань, початкового депозиту, уміння прогнозувати. Але, незважаючи на це однією з кращих стратегій в контексті прибутковості і безпеки є стратегія «Вилок».

Сенс цього способу полягає в тому, щоб визначити «великий матч», подивитися котирування в різних БК і зробити в кожній конторі однакову ставку на протилежний результат, опинившись в «плюсі» при будь-якій ситуації. Наприклад, ви знайшли цікаве змагання. Тепер вам необхідно відшукати БК, яка пропонує умовно коефіцієнт 2,03 на перемогу однієї команди, і іншу БК, що пропонує умовно коефіцієнт 2,4 на перемогу суперника. Ваше завдання зробити ставку в обох БК на протилежні наслідки і при будь-якому розкладі отримати свій виграш.