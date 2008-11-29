Відеоналяд на дачі

Щоб захистити майно від несанкціонованого посягання, варто встановити відеоспостереження на дачі. Дачники регулярно стикаються з ситуацією, коли приїхавши на ділянку, виявляють сліди злому або стають жертвами злодіїв. Вирішити проблему можна декількома способами. По-перше, об'єднатися з іншими учасниками дачного кооперативу і найняти охоронця, який буде проводити огляд закріпленої території. По-друге, придбати систему відеоспостереження.

Особливості установки відеокамери на дачній ділянці

Установка охоронної системи сигналізації без відеоспостереження не завжди дає позитивний результат, так як зломщиків і злодіїв сирена практично не відлякує. Установка відеоспостереження на дачі забезпечує повний контроль над ситуацією. Якщо на території дачної ділянки буде помічена стороння людина або група осіб, то буде проведений виїзд групи швидкого реагування.

Відеокамера для дачі – це оптимальний спосіб забезпечити захист майна і контроль над подіями, що відбуваються всередині будинку. До переваг організації системи спостереження відносяться:

спостереження у режимі реального часу за всіма подіями, які відбуваються всередині будинку, за хвірткою, на ганку, на прибудинковій території;

створення архівів з записаними відео-файлами, які в разі необхідності можна ретельно вивчити;

можливість сформувати доказову базу;

проста і швидка установка;

доступна вартість.

Камери відеоспостереження для дачі, які представлені на сайті https://hikvision.co.ua , здійснюють не тільки передачу інформації в режимі реального часу, але і її запис, що зберігається у вигляді архіву. У разі необхідності відзнятий матеріал можна переглянути і вибрати ті відрізки часу, які згодом допоможуть залучити винну особу до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Готовий комплект відеоспостереження для дачі необхідний в тому випадку, якщо постійне знаходження власників на ділянці неможливо.

Встановивши систему відеоспостереження для дачі з виходом в інтернет, можна здійснювати спостереження і охорону дистанційно. Таке обладнання можна придбати в https://control.ua за доступною ціною.

Якщо буде зафіксовано появу сторонніх осіб на ділянці або в будинку, то власник може включити сирену і викликати внутрішню охорону.

Особливості вибору відеокамери на дачу

На сьогоднішній день ринок відеоапаратури для спостереження та охорони представлений широким асортиментом відеокамер для дачних ділянок. Є камери для дачі, які передають інформацію по інтернету, стільниковому зв'язку або працюють в автономному режимі.

Щоб встановити відеоспостереження на дачі своїми руками, потрібно визначитися з моделлю і функціональними можливостями обладнання. Перш ніж вирушити за покупкою оптимального обладнання, потрібно вивчити, які саме ділянки на об'єкті потребують спостереження.

Відеоспостереження на дачу через інтернет

Якщо потрібно забезпечити охорону окремої зони або безпосередньо вдома, то однієї камери буде достатньо. Коли питання стоїть про комплексну безпеку ділянки і будинку, то може знадобитися комплект обладнання з внутрішніми і зовнішніми пристроями для установки в декількох зонах.

Камера для зовнішнього спостереження оснащена спеціальним кожухом і датчиками руху. Кожух захищає обладнання від несприятливих погодних умов і механічного пошкодження. При виборі камери потрібно враховувати її ступінь захисту IP, робочу температуру, світлочутливість.

Відеокамера з датчиком руху забезпечує запис інформації в трьох режимах:

безперервний запис;

включення запису при виявленні руху в контрольованій зоні;

запис за графіком.

Для відеоспостереження з датчиком руху характерні спрацьовування на появу в будинку або на ділянці тварин. Щоб виключити помилкове включення запису, деякі моделі камер доповнюються спеціальним датчиком «імунітет від тварин». Але при цьому їх вартість збільшується.

При купівлі відеокамери для спостереження слід звертати пильну увагу на чіткість переданого зображення. Відеоспостереження на дачі через інтернет залежить від якості сигналу. Щоб перевірити якість зображення, можна скористатися тестовою демонстрацією в магазині.

Відеокамери бувають низького і високого дозволу. Більш точну і реалістичну картинку передають камери з високою роздільною здатністю. Другий тип обладнання також підходить для дачних ділянок, але якість зображення може відрізнятися від бажаного. При цьому їх вартість не завищена і доступна для всіх дачників.

Автономна система відеоспостереження

Установка автономного відеоспостереження для дачі має на увазі відсутність підключення до Інтернету. Щоб забезпечити запис інформації у відсутності власників дачі до камери потрібно придбати відеореєстратор і блок живлення. Всі дані записуються на жорсткому диску відеореєстратора.

Для захисту відеореєстратора на дачі від досвідчених злодіїв, його встановлюють в спеціальну металеву шафу, щоб його не можна було легко демонтувати і знищити запис.

При покупці камери потрібно враховувати кілька важливих нюансів:

тривалість зберігання записів повинна відповідати часу, протягом якого господарі дачі відсутні;

для відеореєстратора потрібно підібрати максимально потайне місце, так як зловмисники можуть забрати його з собою;

слід подбати про резервне джерело живлення для системи, якщо на дачі спостерігаються перебої в електромережі.

Щоб налаштувати і забезпечити початковий перегляд камери, встановлюється монітор, але постійного підключенні він не потребує. В середньому камери для організації автономного спостереження коштують 1-3 тис. грн.

Переваги установки 3G камер

GSM відеоспостереження для дачі здійснюється за допомогою відеодзвінка або мобільного телефону. До переваг даного відеоспостереження можна віднести мобільність і доступність, а до мінусів – відсутність архіву записів.

Щоб забезпечити повноцінне спостереження на дачі з переглядом онлайн, вдаються до відеореєстраторів, які забезпечують запис інформації. Такий варіант організації відеоспостереження ідеально підходить для об'єктів, на яких немає стаціонарного підключення до інтернету.

Крім того, можна використовувати камери з функцією P2P, які не залежать від наявності стаціонарного інтернету. Готові комплекти відеоспостереження для дачі здійснюють запис і передачу інформації у віддаленому режимі. В GSM камери встановлюється СІМ-карта і карта пам'яті для забезпечення архіву записів.

Як встановити на дачній ділянці відеоспостереження?

Для багатьох дачників актуальне питання, як зробити відеоспостереження на території дачі і в самому будинку. При цьому потрібно, щоб камери записували і передавали інформацію в режимі реального часу з мінімальними вкладеннями коштів.

Щоб встановити відеоспостереження своїми руками вдома або на дачі, необхідно придбати все необхідне обладнання, включаючи аналогові камери, роутер, звичайний або відеореєстратор DVR, які можна купити на сайті hikvision.co.ua. Вартість відеореєстратора залежить від кількості роз'ємів під камери. Чим більше необхідно використовувати відеокамер для спостереження за дачею, тим дорожче буде коштувати система.

Відеоспостереження для дачі своїми руками здійснюється з розстановки камер по своїх місцях. Після цього потрібно підключити їх до блоку живлення. Якщо встановлюються аналогові камери, то слід підключити дроти до відеореєстратора. Після завантаження відеореєстратора до нього підключається комп'ютер або ноутбук, щоб контролювати події. Через монітор можна підключитися до локальної мережі і налаштувати оптимальні параметри запису.

Щоб забезпечити відеоспостереження через інтернет, необхідно підключити відеореєстратор до Wi-Fi роутеру або мережевого кабелю. До відеокамери додається детальна інструкція, в якій описані умови і правила експлуатації, а також порядок налаштування зображення.

Щоб підібрати обладнання, яке підходить за функціональним можливостям один до одного, необхідно добре розбиратися в відеообладнанні. Якщо специфічних знань немає, то можна придбати готовий комплект, а встановити систему допоможуть фахівці.

Щоб встановити приховане відеоспостереження, потрібно знайти важкодоступні і затишні місця, в яких камери не будуть помітні для сторонніх осіб. Якщо відеокамера буде на видноті, то зловмисники можуть її пошкодити. Для організації прихованого відеоспостереження можна придбати міні камери з внутрішнім накопичувачем. Якщо використовувати компактні камери, то зловмисники не здогадаються про їх наявність на дачі.