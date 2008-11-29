Квартиры на Подоле от компании «Статус Групп»

Жить в многофункциональном жилищном комплексе в центре украинской столицы удобно и престижно. В ЖК «Podil Plaza & Residence», можно купить 2 комнатную квартиру — это не только элитное приобретение, но и выгодное вложение средств. Будущих жильцов порадует: удачное расположение, нестандартный архитектурный дизайн, соответствующие технические характеристики.

Почему покупка в «Статус Групп» выгодна и безопасна

Компания, занимается строительством домов премиум класса около 15 лет. За время работы положительно зарекомендовала себя среди инвесторов и партнеров. Не раз благоустраивала парковые зоны и места отдыха, реконструировала государственные здания, делала капитальные ремонты. На ее счету следующие ЖК: «STATUS GRAD», «SKY RIVER», «РИВЬЕРА», «OLYMPIC PARK», а также клубные дома и другие объекты.

Сайт девелопера располагает правдивыми сведениями о строящихся и сданных в эксплуатацию домах в полном объеме. Поэтому, купить квартиру в Киеве от Статус Групп, значит получить действительно качественное, современное жилье по хорошей цене. Сделка напрямую с застройщиком, дает возможность сэкономить, получить детальную информацию, оформить кредит.

ЖК «Podil Plaza & Residence»

Жилой комплекс возведен в центральной части города, при этом сохранен его исторический облик, из панорамных окон квартир открываются красивые виды на старый и современный Киев. Проект сочетает качественный фасад, премиальную отделку, продуманную планировку помещений. Отдельно о развитой инфраструктуре:

многоуровневый подземный паркинг;

большой супермаркет и торгово-офисные помещения;

бутики, брендовые магазины;

фитнес-клуб и СПА зона;

кафе, рестораны;

бизнес-центр.

Для любителей городского транспорта, рядом находится метро «Контрактовая площадь», а обустроенная территория предусматривает детские игровые и спортивные площадки, аллеи для прогулок.

В ЖК можно купить 2 комнатную квартиру в Киеве нескольких типов, их площадь от 74 М2 до 125 кв.м. Их преимущества — удобное расположение комнат, застекленная лоджия размером до 9,99 м2, просторная кухня, раздельный санузел. При желании возможно самостоятельно произвести перепланировку по вкусу, внутренняя зона предусматривает этот вариант.

Технические характеристики

Живописные виды, облагороженная территория, развитая инфраструктура — это немаловажно, но многих потенциальных покупателей интересует, какие материалы использовались при строительстве дома. Свайный фундамент многофункционального комплекса надежный, сделанный по технологии позволяющей возводить строения на любом грунте, даже на болотистой местности.

Стены из газобетонных блоков — это экологичный и абсолютно негорючий, наименее радиоактивный материал, который имеет способность «дышать». Пропуская газ или пар стены из этого материала никогда не увлажняются.

Облицовка состоит из керамогранита (безопасного для окружающей среды и стойкого к механическим повреждениям) и композитных панелей с минераловатным утеплителем. Системы водоснабжения и отопления автономные, с использованием качественных пластиковых труб.

Все нюансы покупки квартиры в Киеве, можно уточнить у менеджеров компании «Статус Групп».