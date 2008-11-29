Українців змусять поміняти внутрішні паспорти

Уже до кінця року паспорта старого зразка можуть замінити на нові.

Запуск ID-документа з цифровим підписом, який стане єдиним ідентифікаційним документом, розробить і впровадить компанія IІG, раніше відома як ЄДАПС.

За словами Андрія Первушина, генерального директора IІG, компанія готова до запуску нових паспортів вже в цьому році.

"Ми готові підтвердити, що після прийняття рішення перший документ буде готовий через один місяць", - коментує Андрій Первушин можливі терміни старту проекту.

Екс-директор поліграфічного комбінату "Україна" Максим Степанов заявив, що подібна зміна паспортів не доцільна і може обійтися бюджету країни в мільярди даремно витрачених гривень.

На своїй сторінці в Фейсбуці Степанов звертає увагу на те, що компанія IIG, якій доручать виготовлення нових паспортів - це, по факту, скандально відомий консорціум ЄДАПС.

"Це" щастя "(перевипуск документів) нам обіцяє подарувати якась індустріально-інноваційна група (IIG). Хто не знає, так це перейменований консорціум ЄДАПС. Багато хто, напевно, вже забули, що це таке. А я нагадаю. Це підприємство , яке протягом 10 років впарюють нам величезну кількість нікому непотрібних різних видів захищених довідок. А ми з вами все це купували. Мова про мільярди гривень, - пише Степанов. - і зараз, коли у нас одні з найбільш захищених і дешевих ідентифікаційних документів в світі, раптом з'являється консорціум ЕДАП під іншою назвою, і знову збирається обманювати людей ".

Також екс-керівник поліграфкомбінату "Україна" наводить цифри, що з моменту відходу ЕДАПСУ прибуток поліграфкомбінату виріс в 100 разів: з 3,5 млн грн за 2011 рік до 369 млн грн за 2016 рік.

У реєстрі юридичних осіб дійсно є згадка про зміну назви ЄДАПС на IIG.

Консорціум ЄДАПС добре відомий в Україні по низці гучних скандалів, пов'язаних з корупцією і фінансовими махінаціями. Свого часу він займав монопольне становище на ринку друку документів суворої звітності, що мало не призвело до банкрутства єдиний державний поліграфічний комбінат - "Україна".

Одним з ініціаторів розірвання договору з консорціумом "ЄДАПС" в 2015году був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Багаторічний договір з ЄДАПС розірвано. Близько до завершення розслідування кримінальної справи про можливі зловживання і корупції в МВС, в системі випуску і реалізації громадянам України бланків паспортів і інших документів. Мова про сотні мільйонів гривень", - так прокоментував Аваков рішення про розірвання договору.

У Кабміні поки не підтвердили інформацію про те, що випуском нових паспортів займеться IIG.