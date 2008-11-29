Основні правила при виборі справжньої червоної ікри

Червона ікра - дороге частування, що має оригінальний і цікавий смак. І як же хочеться побалувати себе у дні свят! Справді, червона ікра для нас стала гастрономічним символом Нового року, разом з мандаринами, салатом "Олів'є" і шампанським.

А ще червона ікра дуже корисна, особливо дітям і вагітним жінкам. Вітамін A, що міститься в ній, допомагає відновити імунітет. Вітаміни групи B оберігають нервову систему. Вітамін D зміцнює кістки, а антиоксидант вітамін E уповільнює старіння організму і підтримує жіночу репродуктивну функцію. Йод і фолієва кислота необхідні щитовидній залозі. І це ще не всі корисні властивості червоної ікри.

Висока поживна цінність, більш ніж в два рази перевищує калорійність курячого або телячого м'яса. Легко засвоюваний продукт, невелика порція якого швидко і надовго насичує. Сприяє утворенню червоних кров'яних тілець - еритроцитів. Регулює обмінні процеси в організмі, нормалізує рівень цукру в крові. Покращує холестеринові показники, містить лецитин, що нейтралізує поганий холестерин. Даний продукт багатий цінними білками, забезпечують повний спектр амінокислот, і жирами, жирними кислотами, серед яких Омега3, необхідними для нормального функціонування організму. Уповільнює процеси старіння як всередині організму, так і зовні - зберігає свіжість шкіри, перешкоджає утворенню зморшок, регенерує ушкоджені ділянки. Ікра - продукт корисний для серця і судин, знижує ризик утворення тромбів. Вважається природним афродизіаком, рекомендована і чоловікам, і жінкам. Позитивно позначається на гостроті зору. Зміцнює кісткову тканину.

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Сучасні харчові технології можуть відтворити колір ікри, зародки в кожній ікринці і навіть ефект оболонки, яка лопається. Тільки ось склад в такій імітованій червоній ікрі буде відрізнятися від натуральної, а значить, не буде вже тієї унікальної користі для людини.

Якісну імітовану червону ікру досить складно відрізнити від натуральної, орієнтуючись тільки на зовнішній вигляд.

Природний колір ікринок різниться і у самих лососевих порід. Наприклад, у горбуші, ікра якої найчастіше зустрічається у продажу, ікринки можуть бути світло-оранжевого і насичено-оранжевого кольору. Кетова ікра янтарно-оранжевого забарвлення. Найтемніша ікра (майже бордова) у нерки. Але через винищення цієї риби таку ікру вкрай рідко продають. Тому спиратися на колір продукту не варто.

Якісну ікру, виготовлену з риб'ячого жиру, від справжньої зовсім не відрізнити по виду. В ній навіть проглядаються "зародки", як і в натуральній! І смакова різниця настільки незначна, що вловити її майже неможливо.

Підроблена ікра з морських водоростей і рибного бульйону часто майже жовтого кольору, більш жорстка. Самі ікринки немов складаються з желатину і не мають цяток "зародків".

На що варто звертати увагу при покупці червоної ікри

1. Уважно розгляньте баночку з червоною ікрою. Як і у всіх консервів, у неї є термін придатності. Справжня червона ікра зберігатися не більше 12 місяців. Зрозуміло, що не варто купувати банку з терміном що наближається до кінця, якщо не збираєтеся ласувати прямо зараз. Відмовтеся також від покупки пошкоджених, роздутих і деформованих упаковок. На банці повинні бути дата виготовлення, номер підприємства-виробника, номер зміни. Відшукайте на упаковці знак ГОСТ.

2. Зверніть увагу на виробників. Вибирайте тих, які працюють в місцях, де риба нереститься: це Сахалін або Камчатка, Скандинавія чи Аляска.. Тут виробляють червону ікру з травня по жовтень, якраз під час нересту лососевих риб. Якщо ікра зроблена не в цих областях, то швидше за все спочатку було використано заморожену сировину. На це вказують букви ТУ на етикетці.

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3. Вивчіть етикетку. Чесні виробники на упаковці з несправжньою ікрою так і напишуть: "імітована". Така ікра за зовнішнім виглядом і смаком часто не буде відрізнятися від натуральної. Це офіційна, якісна підробка. Але імітація не володіє всіма корисними властивостями оригіналу.

4. Прицінитися, скільки коштує делікатес. Натуральна ікра лососевих коштує дуже недешево. В залежності від якості продукту, виробника і сезону продажу. Ціна імітованої ікри на порядок нижче. Звичайно, дорого-не завжди значить якісно і натурально. Але дешевої натуральної червоної ікри бути не може!

5. Прочитайте склад. Справжня червона ікра містить 15-32% білка, що і повинно бути позначено на упаковці. Імітована-виробляється з водоростей, рибного бульйону або риб'ячого жиру. Білка в ній зовсім мало - близько 2% - або взагалі немає. Що теж вказано на упаковці.