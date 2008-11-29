Перспективы солнечной энергетики в Украине

Неисчерпаемый и абсолютно бесплатный ресурс, отсутствие расходов на логистику, доступность в любом регионе Украины – главные плюсы солнечной энергетики.

За относительно короткое время солнечная энергетика в Украине из закрытого коррумпированного «кружка для своих» превратилась в лидера альтернативной энергетики среди прочих, использующих возобновляемые источники энергии. Специалисты со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы солнечной энергетики в Украине, предсказывая ей устойчивый рост.

Перспективы солнечной энергетики в Украине: что стоит ожидать?

Украина относительно поздно, если сравнивать её с другими европейскими странами, начала развивать солнечную энергетику. Впрочем, в таком отставании есть и свои плюсы, например, правительство сделало правильные выводы из истории в Испании, где слишком высокие стимулирующие ставки зеленого тарифа чуть не обрушили местный бюджет. Уже начиная с 2019 года Украина переходит на зеленые аукционы, на которых квоты на строительство новых мощностей будут передаваться тому инвестору, кто предложит наименьшую стоимость за произведенное «солнечное» электричество. Это делает перспективы солнечной энергетики в Украине оптимистичнее, прежде всего, за счет создания конкурентной среды, которая позволит снизить нагрузку на госбюджет и повысить конкурентоспособность «солнечного» электричества на открытом рынке электроэнергии.

Дальнейшему развитию будут способствовать и другие плюсы солнечной энергетики:

Хорошие климатические условия – в Украине сочетается достаточно высокий уровень инсоляции (объем солнечной энергии, поступающей на единицу площади) с относительно невысокими температурами. Нагревание солнечной панели приводит к ощутимому снижению объемов производства «солнечного» электричества. В среднем, почти 8 месяцев в году в Украине наблюдаются приемлемые условия для работы солнечных станций.

Солнечная энергия – неиссякаемый (по крайней мере – в обозримом будущем) источник бесплатной энергии, объемы поступления которой не зависят от политической обстановки, курса валют и т.д.

Это полностью экологически нейтральная и безотходная технология генерации электричества, она не представляет опасности для окружающей среды, имеет минимальное количество рисков для людей, которые обслуживают оборудование.

Расширение использования возобновляемых (альтернативных) энергетических источников, развитие солнечной энергетики в Украине – это реальный шанс на укрепление собственной энергетической безопасности и независимости.