Кабмін України має намір отримати $200-240 млн від малої приватизації в 2020 році

"Кабінет міністрів України розраховує отримати в 2020 р. від малої приватизації 5-6 млрд гривень ($201-241 млн) до бюджету країни, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Раніше уряд України вніс проект бюджету на 2020 р. до Верховної Ради. Прем'єр пояснив, що це не остаточний проект, а доопрацьований варіант внесуть до парламенту до 2 листопада.

Згідно з проектом бюджету кабмін України розраховував отримати в 2020 р. понад 5 млрд гривень (більше $201 млн) до бюджету від приватизації.

"Ми розраховуємо на те, що мала приватизація буде істотно прискорена. Наступного року ми розраховуємо 5-6 млрд (гривень) отримати до державного бюджету від малої приватизації", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд також активно працює над тим, щоб максимально велика кількість великих об'єктів була підготовлена і передана на приватизацію.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив до 1 грудня підготувати великі державні підприємства до приватизації та провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 р.