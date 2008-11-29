Неймовірно, але факт: алкогольне пошкодження печінки можливо і без алкоголю

Пошкодження печінки - один з найвідоміших побічних ефектів надмірного споживання алкоголю. Але правда в тому, що іноді не обов'язково пити алкогольні напої, щоб зіткнутися з тим же самим.

Справа в тому, що деякі кишкові бактерії самостійно виробляють алкоголь, який, у свою чергу, може завдати печінки майже такої ж шкоди.

Близько чверті дорослих людей по всьому світу страждають від неалкогольної жирової хвороби печінки — стану, при якому жир, що накопичується в органі, заважає його нормальному функціонуванню.

Але назва захворювання може вводити в оману, тому що алкоголь, якщо чесно, і тут здатний грати значну роль. Інша справа, що сама людина не має до цього ніякого відношення.

Спостерігаючи за пацієнтом з неалкогольною жировою хворобою печінки, китайські вчені з'ясували, що кожен раз, коли пацієнт їв їжу з вмістом цукру, в його організмі відбувалися ті самі процеси, що і при вживанні алкоголю.

Більш ретельні тести дозволили говорити про те, що алкоголь виробляють кишкові бактерії пацієнта.

"Ми були здивовані, що бактерії в кишечнику можуть виробляти стільки алкоголю", — зізнаються автори дослідження. Але вони можуть. І якщо організм не справляється з руйнуванням алкоголю, який "женуть" бактерії, жирова хвороба печінки може розвинутися навіть у людини, яка взагалі не п'є.

До речі, дослідникам вдалося встановити і те, який саме штам відповідальний за те, що відбувається — Klebsiella pneumonia. Але хоча вони є в травній системі кожного з нас, для більшості людей їх активності недостатньо, щоб викликати явні ознаки інтоксикації.

На даний момент команда продовжує пошук ефективного і більш інноваційного, ніж зниження споживання цукру — лікування.