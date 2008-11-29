Програма Кабміну на 5 років

Уряд Гончарука представив своє бачення розвитку країни на 5 років.

Транспорт і туризм: насамперед літаки

Новий уряд відмовився від ідеї будівництва в Україні світової транспортної мережі Гіперлуп, про яку мріяв попередній міністр Омелян. Плани скромніше - побудувати всього 15 аеропортів (хоча, напевно, реконструювати наявні), 5 глибоководних портів, відремонтувати 24 000 км основних магістралей, оновити 200 локомотивів, 800 пасажирських вагонів, 10 електропоїздів "Інтерсіті", а також відремонтувати та оновити 5 тис. км залізничної інфраструктури. Не так вражаюче, як у минулої влади, але теж грандіозно.

Щоб громадяни не проклинали дорожників, які будуть з ранку до ночі ремонтувати дороги, їх будуть возити літаками. У найближчі 5 років планують збільшити частку авіамаршрутів, які виконуються за моделлю lоw-cost, з 38 до 63%. Кабмін має намір створити умови для збільшення пасажиропотоку вітчизняних аеропортів на 60% (з 20 млн до 32 млн в рік).

Крім цього, в планах чиновників-наближення середньої вартості квитка до середньоєвропейського показника і збільшення аеромобільності населення втричі-з 5 до 15%.

Зростання добробуту громадян дозволить їм освоювати нові туристичні напрямки. Для цього Україна оформить безвізовий режим ще з 14 державами. Протягом п'яти років список країн, куди не треба буде оформляти візу, поповниться такими перлинами світового туризму, як Гватемала, Гренада, Коста-Ріка, Маврикій, Маршаллові острови, Монголія, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадин, Соломонові острови та Ямайка. Туристам доведеться міцно задуматися, де їм провести наступну відпустку - в Кінгстоні або Улан-Баторі.

А для тих, кому мало коротких термінів перебування в тих чи інших країнах, Кабмін збирається домогтися збільшення термінів безвізового перебування в Аргентині, спрощення існуючого режиму поїздок до Мексики і провести аналогічні переговори з Великобританією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією.

ЖКГ: доступне і комфортне житло

Громадян забезпечать доступним і комфортним житлом. Чим вам не програма Михайла Горбачова "забезпечимо кожну сім'ю окремою квартирою до 2000 року", яку запустили в 1986 році? Правда, в українському уряді таких чітких і однозначних завдань, як за часів пізнього СРСР, не ставлять.

"57% громадян України невдоволені існуючими житловими умовами, і це проблема, яку уряд не може ігнорувати, - йдеться в програмі. - Ми прагнемо досягти показника задоволення громадян існуючими житловими умовами на рівні 80% і вирішити ключові проблеми на ринку житла".

Правда, методи вирішення цих проблем залишаються колишніми. Старим будинкам пропонують продовжувати термін служби за рахунок капремонтів, які хочуть здійснювати частково за рахунок людей, які там живуть. Однак виникає сильний сумнів у тому, що вдасться зібрати необхідні кошти в будинках, де більша частина господарів житла - пенсіонери, які сидять на субсидіях.

Аварійний житловий фонд обіцяють зносити цілими кварталами, а на його місці будувати сучасні багатоповерхівки. З урахуванням, що реалізацію проекту знесення хрущовок не потягнули в огрядні 2006-2008 роки, то виникає песимізм в можливості реалізації цих ініціатив сьогодні.

Тим, хто знаходиться в пошуках власного житла, запропонують дешеві іпотечні кредити. Чи будуть це цільові програми або уряд розраховує на зниження банківських ставок, не зрозуміло.

Також чиновники націлилися на ринок орендного житла, збільшити пропозицію якого хочуть шляхом "удосконалення механізмів функціонування ринку оренди житла". І хоча більше ніякої конкретики в програмі немає, але швидше за все мова піде про оподаткування доходів від оренди. А це навряд чи знизить ціни на орендоване житло.

Мінкульт: фільтрує весь "базар"

Не дуже патріотично налаштовані експерти вже назвали програму Гончарука знущанням над здоровим глуздом та іншими образливими визначеннями. І навіть поскаржилися, що їй трохи не вистачає реалістичності: мовляв, забули в кінці дописати, що потрібно вирити ямку, закопати хоча б кілька золотих монет і сказати "крекс-пекс-фекс".

Можливо, це і стосується в якійсь мірі інших міністерств, але тільки не Міністерства культури, молоді і спорту. Тут як встали на рейки п'ять років тому, так і їдуть, не озираючись по сторонах і тим більше назад.

Є речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як тече вода і як український уряд вчить уму-розуму нерозумних співгромадян. Ми ж, українці, як діти малі: фейк від "правильної новини" відрізнити не можемо, та ще так і норовимо попастися на вудку "пропаганди агресора". Тепер можна розслабитися і сміливо крокувати в світле європейське майбутнє, ні про що не думаючи: всі тяготи з фільтрації інформації для співгромадян на себе звалює Мінкульт. У міністерстві пообіцяли "вжити заходів для зменшення споживання контенту країни-агресора мінімум удвічі".

Треба сказати, що щасливе і безпроблемне життя українців далеко від фейкових новин з РФ буде протікати на тлі розширення можливостей для культурного проведення часу. У найближчих планах міністерства - будівництво Музею сучасного мистецтва, завершення проектів будівництва Музею та Меморіалу Небесної сотні, другої черги Музею Голодомору.

Моз: розриває шаблони

У Міністерства охорони здоров'я всього три цілі, але зате які! Люди менше хворіють, ті, хто все ж захворіли, швидше одужують, і, нарешті, люди довше живуть. Правда, дотепники в соцмережах відразу додали четверту мету: мовляв, якщо жити довше не вийшло, то швидко вмирають. Але заявляємо вам відповідально: такого в утопії від вітчизняного Моз і близько немає!

Отже, покращувати здоров'я співгромадян планують за рахунок скринінгових програм, підвищення довіри до вакцинації та пропаганди ЗСЖ. Але якщо все так просто, чому ж минулі уряди до цього не додумалися? Відповідь лежить на поверхні - тому що жалюгідні лузери!

Втім, у Моз, мабуть, теж запідозрили, що деякі проблеми із виконанням першого пункту можуть виникнути, і тому накидали другий: "люди, які захворіли, швидше видужують". Кожному, хто ознайомиться з цим пунктом, стане ясно: жити будемо настільки добре, довго і здорово, що єдиною проблемою стане пошук відповіді на питання: хто ж живе краще, довше і здоровіше - лікарі або їх пацієнти?

А ось третій пункт - "люди довше живуть" - непідготовленим співвітчизникам краще не читати, оскільки тут розриваються шаблони. Наприклад, у профільному міністерстві запевняють, що безкоштовні пологи знизять дитячу смертність на 15%, в той час як більшість з нас точно знають, що до такого результату призводять якраз платні пологи. І то не завжди.

Ще один розрив шаблонів пов'язаний з тим, що, схоже, страшний сон багатьох українців, впевнених, що комусь потрібні "змучені нарзаном" органи, має всі шанси стати реальністю: в Україні планують створити "умови для розвитку трансплантації". У Моз вважають, що це збільшить життя українських пацієнтів, але ми вміємо читати між рядків: не за горами час, коли всі чиновники і нардепи будуть лікуватися в Україні, створених їхніми ж руками прекрасних умовах. Гарна новина? Безумовно, відмінна! Чекаємо!