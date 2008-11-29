Що трапиться, якщо пити занадто багато води

Відчуваєте втому? Злість на когось? Голодні? Стакан води-хороша ідея, щоб зупинитися і трохи подумати. Але ось наступне питання: Чи може води в раціоні бути занадто багато?

Важливо розуміти, що два літри води в день, про які ми постійно чуємо — величина умовна. Тому що у кожного з нас певний раціон харчування і рівень фізичної активності, не кажучи вже про кліматичні умови, медичні показання та індивідуальні особливості організму.

Але правда в тому, що у всього є межа. І навіть вода, яка, здається, взагалі ніяк не може нашкодити людині, стає небезпечною, якщо її занадто багато.

Гіпонатріємія: ознаки та фактори ризику

Надмірна гідратація-рідкісне, але цілком реальний стан, здатний привести до гіпонатріємії, критично низької концентрації іонів натрію в плазмі крові. У групу ризику тут в основному потрапляють професійні спортсмени, які протягом певного періоду отримують багато води, але недостатньо електролітів.

Втім, знати ознаки надмірного зволоження корисно всім, тому що в теорії це може статися з кожним з нас. Нетипова втома, запаморочення, нудота і блювота, різкі головні болі, туман в голові і проблеми із зором — все це повинно моментально насторожити вас. Тому що навіть якщо мова не йде про надлишок води, очевидно, ваш організм показує, що з ним щось не так.

Фахівці відзначають, що трохи рідше стан супроводжується тремором м'язів або м'язовими спазмами, високою температурою і підвищеним слиновиділенням. І додають, що якщо вам постійно хочеться пити, так що ви турбуєтеся, а не п'єте ви занадто багато, варто поговорити з лікарем і пошукати першопричину. Швидше за все, з'ясується, що перманентна спрага — симптом якогось основного стану.

Але «багато» — це скільки?

Хоча цифри, як ми вже говорили, завжди індивідуальні (це стосується і надмірного споживання рідини теж), вчені сходяться на думці, що 3-4 літри води в годину — ситуація, що підвищує ризик гіпонатріємії до максимального.

Щоб нічого такого з вами не сталося, експерти радять звертати увагу на колір сечі: якщо вона майже безбарвна, води у вашому раціоні і справді забагато. А ще — «пити» не тільки воду, вживати і багаті водою овочі і фрукти, які додатково забезпечать організм клітковиною і вітамінами.