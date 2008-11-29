Кабель для застосування в агресивних середовищах

Якщо вам належить електрифікувати об'єкт, і ви не хочете розоритися на цьому, поставтеся до вибору кабелів з усією серйозністю. І ось чому…

По суті, електроустановка будь-якого об'єкта це розподільна мережа з кілометрів кабелів, що простягнулися від джерела до численних споживачів електроенергії. Кабелі постійно знаходяться під напругою, готові проводити електричний струм. Вони повинні бути надійними, довговічними, безпечними захищеними від екстремальних ситуацій. Навіщо?

Дуже просто. Під час роботи електричні кабелі нагріваються, чим тонше - тим сильніше. З часом ізоляція кабелів старіє, втрачає пластичність, утворюються тріщини, що загрожує несподіваними відключеннями, спалахами. Проводка перестає бути безпечною і її доводиться міняти.

За підрахунками, витрати на покупку і монтаж кабелів становлять приблизно 70% всіх витрат на електрику. Легко здогадатися, що спочатку правильний вибір кабелів-головне завдання будь-якого інженера.

Кабель підбирають, в залежності від умов середовища і напруги. В електромаркеті ЕЛМАР https://elmar.com.ua/kabel-lapp-group/ можна придбати відповідний кабель з потрібними характеристиками для будь-яких потреб у електофікації об’єкта.

Вплив агресивних середовищ може значно погіршити електричні і механічні властивості кабелю. Зіткнення з окислюючими рідинами і газами, розчинами солей, кислот і лугів, нафтопродуктами, фекальними масами, абразивним пилом призводить до руйнування елементів конструкції кабелю. Щоб протистояти цим процесам, забезпечуючи безперебійне живлення електроустановок, необхідний кабель, стійкий до такого роду середовищ. Більшість сучасних типів ізоляції досить надійно захищають кабелі від стандартних зовнішніх впливів, таких як сонячні промені, абразивна пил або підвищена вологість. Але на деяких підприємствах до технічних характеристик кабелю пред'являються особливі вимоги.

На промислових підприємствах при підключенні обладнання необхідно вибирати кабелі, які найменш схильні до корозійних процесів. При цьому вони повинні залишатися досить гнучкими і нормально проводити електричний струм. Щоб забезпечити дані вимоги, для кабелів підбираються спеціальні ізоляційні матеріали. Наприклад, кабель гнучкий мідний ГРШЕ має гумову ізоляцію, додатково покритий спеціальною гумовою оболонкою, яка не поширює горіння і екранує провідник.

А кабель КГН, що застосовується для агресивних середовищ, не тільки стійкий до різного роду реагентів, але і відрізняється підвищеною гнучкістю.

На підприємствах нафтової промисловості застосовується кабель маслостійкий гнучкий, який повинен забезпечувати безпеку і мобільність приєднаних до нього пристроїв. Для забезпечення експлуатації такого кабелю важливо, щоб його оболонка була однаково стійкою як до потрапляння масла (або інших продуктів нафтопереробки), так і миючих речовин. Великою популярністю користується кабель гнучкий мідний КГ і НРШМ. Крім того, дані марки кабелів мають відмінні протипожежні властивості, не підтримуючи горіння. З імпортної продукції увагу привертає кабель BIOFLEX-500-JZ, який стійкий не тільки до впливу агресивних середовищ, але і до ультрафіолетового випромінювання. Це означає, що його можна використовувати як в приміщеннях, так і на відкритому повітрі. При забезпеченні роботи електрообладнання на підприємствах хімічної промисловості необхідно враховувати, що його ізоляція може піддаватися впливу агресивних середовищ. Її порушення може призвести до зупинки технологічних процесів, стати причиною короткого замикання і аварії на виробництві.

Для роботи в агресивних середовищах пропонуються кабелі з фторопластовою ізоляцією. Цей тип ізоляції відрізняється високою міцністю, не руйнується під впливом переважної більшості хімічно активних середовищ, включаючи кислоти. Фторопластова ізоляція намотується на кабель у вигляді стрічки, після чого запікається при високій температурі. В результаті виходить міцне і надійне покриття. Високою популярністю користується кабель МКФЕФ. На підприємствах, де технологічні лінії працюють в середовищі з високим рівнем вмісту сірководню можна використовувати кабель КГС, покриття якого не псується при контакті з цією речовиною.

Для фекальних насосів, які постійно знаходяться в агресивному середовищі, необхідно підбирати кабелі з водостійкою ізоляцією. Найкращим чином для таких агресивних середовищ підійде кабель КВВ. Даний кабель (гнучкий мідний) може використовуватися у широкому діапазоні температур, що дозволяє експлуатувати його в складних кліматичних умовах. Спеціальна технологія виготовлення дозволяє гарантувати герметичність струмопровідних жил, що значно підвищує надійність кабелю.