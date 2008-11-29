Хронічний стрес змінює енергетичний обмін організму

Будь який тривалий стрес може стати хронічним, а той, в свою чергу загрожує перерости в тривожний розлад.

Тривожний розлад відрізняється від випадкового занепокоєння тим, що він виключно стійкий і, по суті, втрачає всякий зв'язок з викликали його причин — пацієнт постійно тривожиться, нерідко через дрібниці. Все це супроводжується тремтінням, м'язовим напругою, пітливістю, серцебиттям, запамороченням і ін.

Але чому деякі люди благополучно виходять зі стресу, а в інших він лише наростає і посилюється?

У пошуках відповіді на це питання дослідники з Гельсінського університету вивчали вплив стресу на мишей і відзначали тих гризунів, у яких в результаті з'являлися стійкі симптоми неспокою і депресії.

Вчені хотіли знайти «гени стресу», характерні для психічно вразливих мишей, але замість цього виявили щось інше, не менш цікаве.

В мітохондріях клітин мозку мишей, найбільш вразливих для стресового впливу, був вперше зафіксований ряд специфічних змін.

Не гаючи часу, дослідники перевірили зразки крові пацієнтів з панічним розладом, взяті відразу після панічних атак, на предмет схожих змін і справді виявили аналогічну картину.

Відомі як «клітинні електростанції», мітохондрії перетворять поглинається нами їжу в енергію, необхідну для виживання. Вони грають роль в більшості процесів організму. Згідно з дослідженням, високий рівень стресу безпосередньо впливає на функціонування мітохондрій, що потенційно веде до глобальних наслідків для здоров'я.

«Досі дуже мало було відомо про те, як хронічний стрес впливає на клітинний енергетичний обмін», — йдеться в заяві автора Ірис Ховатта з Гельсінського університету, — «механізми, що лежать в основі цієї взаємодії, можуть дати ключ до нових цілей терапевтичних втручань, пов'язаних з лікуванням «стресових» захворювань».

Втім, дані механізми тільки ще належить виявити, але за словами вчених, тепер це лише питання часу.