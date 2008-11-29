США анонсували мита на товари з ЄС

Вашингтон вводить їх фактично з дозволу СОТ.

Торгове представництво США повідомило про введення мит на товари з Євросоюзу. На літаки європейського виробництва буде встановлено 10%-й тариф , на іншу продукцію - 25%-ї. До їх числа увійдуть промислові та сільгосптовари.

Напередодні стало відомо про те, що арбітри Світової організації торгівлі винесли рішення на користь США в суперечці з владою Євросоюзу з приводу надання субсидій корпорації Airbus. СОТ дозволила Вашингтону ввести мита на товари європейського експорту на суму близько $7,5 млрд в рік.

Як зазначили в американському торгпредстві, більша частина мит припаде на товари з Німеччини, Іспанії та Великобританії. Введені вони будуть 18 жовтня.

Зокрема 10% - ми митами будуть обкладені літаки з Франції, Німеччини, Іспанії та Великобританії.

Ввізні тарифи на 25% будуть діяти на односолодовий, ірландський і шотландський віскі; светри, пуловери, кашемірові вироби, вовняний одяг з Великобританії; кава і деяке промислове устаткування з Німеччини; сири, оливкова олія і заморожене м'ясо з Німеччини, Іспанії та Великобританії; продукти зі свинини, масло, йогурти з різних країн ЄС.

"Протягом багатьох років Європа надавала величезні субсидії Airbus, що завдали серйозної шкоди авіакосмічній промисловості США і нашим працівникам. Нарешті, після 15 років судових розглядів, СОТ підтвердила, що Сполучені Штати мають право на введення контрзаходів у відповідь на незаконні субсидії ЄС",— цитує американське відомство коментар торгового представника США Роберта Лайтхайзера, а Вашингтон має намір узгодити ці мита з СОТ. США вже звернулися в організацію з проханням про проведення відповідної зустрічі 14 жовтня. "Торгове представництво США продовжить переоцінку цих мит залежно від переговорів з ЄС",— зазначив Лайтхайзер.

Як прокоментував ситуацію телеканалу CNBC джерело в Мінторгу США, у ЄС "немає підстав" для заходів у відповідь. Але Брюссель дотримується іншої точки зору: раніше єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем заявила про готовність ЄС зробити відповідні кроки, у випадку, якщо Сполучені Штати все-таки скористаються правом введення мит. Власне, сам Брюссель чекає майже аналогічного дозволу: за словами Мальмстрем, через кілька місяців СОТ дозволить Євросоюзу ввести контрзаходи проти США в рамках паралельної справи з Boeing через недотримання правил організації.