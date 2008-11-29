Як чорна цвіль в будинку впливає на здоров'я

Чорна цвіль, яка з'являється на стінах у ванній, а іноді і в кімнаті — малоприємне явище. Але, відкинувши естетичну складову, наскільки вона небезпечна для нашого здоров'я?

Незважаючи на те, що про шкоду чорної цвілі ходять легенди, вам буде приємно дізнатися, що у науки немає переконливих доказів її зв'язку з раком або хворобами легень.

Насправді, цвіль-це вид грибка, який, в свою чергу, є навіть в повітрі. І нормальна кількість цвілі не несе в собі ризиків для здорової людини.

Нагадаємо, що під чорною пліснявою найчастіше розуміють мікроорганізми типу Stachybotrys chartarum (S. chartarum). І вони, як показують дослідження, не небезпечніші для людини, ніж будь-які інші види цвілі.

З іншого боку, не можна заперечувати, що деякі люди можуть бути більш чутливі до чорної цвілі — як, втім, і до цвілі взагалі — чим інші. Але специфічні мікотоксини, присутні в чорної цвілі, можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям у тих, хто піддається її впливу постійно і у великих кількостях.

У числі можливих реакцій — кашель і нежить, головні болі, різкі зміни настрою.

Лікарі відзначають, що пацієнти з алергією і астмою будуть сильніше реагувати на чорну цвіль. Крім того, дослідження 2012 року показало, що немовлята та діти до 7 років, піддаються впливу чорної цвілі будинку, мають підвищений ризик розвитку астми.

Обережніше при взаємодії з чорною цвіллю варто літнім людям, вагітним жінкам і пацієнтам з ослабленою імунною системою.