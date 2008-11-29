В ОАЕ знайшли найстарішого жителя у світі

Ним виявився 123-річний чернець з Індії.

В аеропорту столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі випадково знайшли найстарішого жителя планети. 123-річний індійський монах Свами Шивананда показав працівникам аеропорту паспорт, в якому вказано, що він народився 8 серпня 1896 року. Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік втратив обох батьків, коли йому виповнилося 6 років. Родичі віддали його духовному гуру, з яким він подорожував по всій країні, перш ніж оселитися в Варанасі. Народився чернець в Індії за часів колоніальної епохи без електрики, автомобілів або телефонів, каже, що він не захоплений новими технологіями і воліє жити самостійно.

- Раніше люди були задоволені меншою кількістю речей. В даний час люди стали нещасними, хворими і нечесними, мені дуже боляче на це дивитися. Я хочу, щоб люди були щасливими, здоровими і миролюбними, - каже Шивананда.

Незважаючи на свій солідний вік, Шивананда виглядає значно молодше своїх років. За його словами, життя йому продовжують йога, дисципліна і целібат (безшлюбність).

- Я веду просте і дисципліноване життя. Я їм дуже просто — тільки варену їжу без масла і спецій, рис варений дав (чечевичное рагу) з парою зелених перців чілі. Уникаю вживання молока або фруктів, тому що вважаю, що це незвичайні продукти. У дитинстві я спав багато днів натщесерце, - поділився своїм секретом довголіття чернець.

Зростання Шивананди трохи більше 1,5 метрів. Спить чоловік на килимку, постеленому на підлозі з дерев'яною плиткою під головою.

Протягом трьох років чернець намагався підтвердити свій вік і статус в Книзі рекордів Гіннеса, але із-за труднощів з доказом свого віку він ще не потрапив в рекордний список. Важко сказати, чи дійсно йому 123 роки, тому що єдиний запис про його вік надходить з храмового реєстру