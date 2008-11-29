"Формула Штайнмайера": хто проти і чому

Багато політиків і експертів проти згоди України імплементувати в законодавство так звану "формулу Штайнмайера".

Першого жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодилася на імплементацію в українське законодавство "формули Штайнмайера". За словами глави держави, це означає, що Україна зобов'язується виписати новий закон про особливий статус Донбасу.

Документ на тимчасовій основі буде працювати до проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Україна погоджується їх провести. Якщо ОБСЄ визнає, що вибори пройшли чесно, демократично, то закон про особливий статус Донбасу вступить в силу на постійній основі.

І більше ніякої конкретики з вуст президента: коли і як будуть виведені війська країни-агресора з території Донбасу, коли Україна отримає під свій контроль держкордон, які права може в підсумку отримати Донбас і за чий рахунок будуть відновлюватися розбомблені і розграбовані території Донецької та Луганської областей , які з 2014 року перебувають під окупацією РФ. Саме відсутність конкретики і породжує паніку і страх, дає ґрунт для спекуляцій.

Проаналізувавши заяви супротивників реалізації "формули Штайнмайера", складено перелік основних аргументів, чому Україні не варто погоджуватися на "мирний план", запропонований колишнім міністром закордонних справ Німеччини.

1. П'ятий президент України Петро Порошенко стверджує, що його наступник Володимир Зеленський почав не з того кінця домовлятися про мир.

Потрібно було на початку домогтися гарантій безпеки - повного виведення військ агресора з території Донбасу, взяття під контроль держкордону, і лише потім погоджуватися на проведення виборів.

За нинішніх розкладів є ризик, що вибори "під дулами" автоматів підуть так, як це потрібно Росії. У підсумку вчорашні бойовики стануть депутатами місцевих рад, а в майбутньому вони зможуть претендувати на місця у Верховній Раді.

У листі, який підписав представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма, немає ні слова про фактор безпеки. У центрі документа - терміни тимчасової і постійної реалізації закону про особливий статус Донбасу: в день виборів закон вступає в силу на тимчасовій основі, а після того як ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли чесно і демократично - на постійній основі.

2. Закон про особливий статус Донбасу - це найголовніший аргумент противників "формули Штайнмайера".

Ніхто зараз не може сказати, що буде в цьому документі! Але опоненти Зе лякають їм не на жарт. Вони побоюються, що, по-перше, Верховна Рада може "благословити" закон про особливий статус Донбасу, який вступив в силу з жовтня 2014 роки (і діє до 31 грудня 2019 роки), але викреслити перехідні положення. А в них закладені "запобіжники" у вигляді пунктів, які вказують, що документ запрацює тільки тоді, коли на Донбасі буде встановлений мир, всі війська і військова техніка виведені, і кордон буде під контролем України.

3. Багато інсинуацій щодо тексту майбутнього закону про особливий статус Донбасу.

Зеленський запевняє, що ніякі "червоні лінії" документом не будуть пересічені - територіальна цілісність і суверенітет над усе. Голова комітету у закордонних справах ВР, народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що політсила має намір змінити закон про особливий статус Донбасу, виключивши з нього кілька спірних пунктів, передбачених у Мінській угоді, зокрема, пункт про амністію, народної міліції.

Опоненти "формули" побоюються, що в новому законі всі резонансні пункти будуть залишені. В результаті ОРДЛО отримає такий статус, що перетвориться в державу в державі.

- Новий закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей означає, що в Україні з'являться території з особливим правовим статусом, який вирізняється від правового статусу інших українських регіонів. Тим самим ліквідується унітарний характер державного устрою України і здійсниться перехід до федералізації країни, який енергійно проштовхується Путіним як мінімум з весни 2014 року. По суті, президент Зеленський публічно підписався під зобов'язанням зруйнувати єдине державне тіло України, - вважає старший науковий співробітник американського Інституту Катона, російський економіст і екс-радник президента РФ Андрій Ілларіонов.

Озвучується побоювання, що голос Донбасу буде голосно звучати при формуванні зовнішньої політики України. Наприклад, офіційний Київ не зможе підписати угоду про вступ до ЄС, приєднання до НАТО, якщо проти цього будуть Донецьк або Луганськ. У той же час Україна зобов'язується зміцнювати відносини Донбасу з регіонами РФ.

- По суті, закріплюється факт відсутності фактичного кордону з РФ, - каже лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

4. Амністія бойовиків.

Противники формули Штайнмайера побоюються, що такий мирний план передбачатиме амністію тих, хто зі зброєю пішов проти України і її громадян. В результаті умовні "Гіві" і "мотороли" замість тюремних камер виявляться у владних кабінетах Донбасу.

5. Створення "своїх" прокуратур, міліції, судів на Донбасі, які будуть абсолютно непідконтрольні Києву.

6. Росія уникає відповідальності за агресію в Україні.

Якщо новий мирний план буде реалізований, то ЄС і США знімають економічні санкції проти Росії. Платити за відновлення Донбасу буде Україна, країна-агресор уникне будь-яких компенсацій.

7. Зростають ризики зростання сепаратизму в інших регіонах країни.

Якщо Донбасу надати особливий статус, то як пояснити іншим регіонам, того ж Дніпра, Львову чи Мукачево, що вони гірше Донецька і Луганська?