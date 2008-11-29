Водопровідна вода збільшує ризик раку — але ось що можна з цим зробити

Ми вже знаємо, що вихлопні гази та атмосферні викиди негативно впливають на наше здоров'я. Але що щодо води? Виявляється, з нею теж не все гладко.

І ні, ми зараз не про моторошні патогени, які ховаються у водоймах. Але про хімічні сполуки в звичайнісінькій водопровідній воді, які потроху отруюють нам щодня. У всякому разі, якщо вірити свіжим оцінками Environmental Working Group.

Аналіз даних, зібраних за контрольний період, дозволив говорити про те, що показники раку, пов'язані з водопровідною водою, аналогічні показникам раку, пов'язаних із забрудненням повітря. Прогнози теж не тішать: вчені встановили, що в однієї людини з мільйона, що піддається впливу хімікатів у воді протягом життя (близько 70 років) буде діагностований рак.

І це якщо не брати до уваги вплив інших канцерогенних факторів.

Дослідники додають, що в основному у водопровідній воді зустрічаються миш'як, побічні продукти дезінфекції та радіоактивні забруднювачі (уран і радій). Найбільш ризикованими з водопровідних систем при цьому були названі ті, в які вода подається з підземних джерел, часто схильних до перехресного забруднення.

«Але як взагалі можливо, що водопровідні системи, що відповідають нормам безпеки, пов'язані з такими ризиками?",- запитаєте ви. Вчені думають, проблема може бути в тому, що при оцінках на безпеку, як правило, досліджуються хімічні речовини один за іншим, а не їх сукупний вплив.

Так що якщо ви хочете (а ви, впевнені, хочете) захистити себе і свою сім'ю, подумайте не просто про використання фільтра для води, але про встановлення фільтрів на крани.