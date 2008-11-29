Кредит под маленький процент

Можно с уверенностью сказать, что людей, которые никогда не брали бы кредиты, можно пересчитать по пальцам. Практически все хоть раз в жизни, но пользовались услугами различных кредитных организаций.

Каждый, кто брал кредиты, конечно же, задумывался, где взять кредит под маленький процент. Это желание понятно, ведь чем меньше этот самый процент, тем меньше придётся переплачивать сверху полученной суммы. Переплачивать же, что вполне логично, не хочет никто, вне зависимости от статуса и достатка. Отдавать своё не хочет никто.

Итак, в каком банке лучше взять кредит наличными в Украине?

МФО

Взять кредиты под маленький процент можно взять в МФО. Это, конечно не банк, но именно этим и привлекают микрофинансовые организации. МФО относятся к клиентам чрезвычайно лояльно и, зачастую, предлагают очень низкую процентную ставку – 0,01%/день.

Пользоваться МФО удобно по причине того, что для того, чтобы взять потребительский кредит под маленький процент, нужно совсем немного даже по самым строгим меркам:

паспорт;

ИНН.

Правда, и суммы они выдают очень небольшие. Как правило, это суммы до 15 000 гривен. Однако, плюсом можно назвать то, что с момента подачи вами заявки до того момента, как деньги попадут на вашу карту, проходит меньше часа.

Также к плюсам МФО можно отнести то, что их работа ведётся через Интернет, и нет никакой необходимости ехать к ним в офис. Кроме того, на решение дать вам деньги ни в коем случае не влияют ваши предыдущие кредиты. МФО не станет требовать предъявить поручителей, рассказывать о месте работы и уровне заработков.

К минусам относятся небольшие сроки займа.

Ссуда наличными

Займ, который можно получить в МФО также можно отнести к кредиту, полученному наличными. Однако, чаще всего такие кредиты дают банковские организации. Перед тем, как идти в банк, лучше поискать в Интернете, в каком из многочисленных банков можно взять займ под самый низкий процент. Предложений от банков будет очень много, не ошибёмся, если скажем, что на первой де странице поисковика они будут присутствовать в количестве больше десятка.

Плюс кредита в банке – это повышение вашего кредитного статуса-рейтинга.

Потребительский вид кредита

Представьте, что вы вошли, скажем, в супермаркет электроники. Первым вы видите совсем не представленный там ассортимент товара, а столики, за которыми сидят представители разных банков. Они предлагают получить потребительский кредит. Консультанты наперебой будут предлагать сам крошечные проценты.

Такой кредит привлекателен тем, что вы можете взять нужную сумму с точностью до копейки. То есть, вы возьмёте ровно столько, сколько будет стоить выбранная вами вещь. Это не позволит взять лишнее. А чем меньше взял, тем меньше отдавать.

Расплачиваться по такому кредиту тоже удобно. Можно делать платежи в банке лично, а можно использовать Интернет, отправляя платежи удалённо.

Рассрочка

Рассрочка – это тот же самый кредит, просто, как говорится, под другим соусом. Разница в том, что проценты, а они, как правило, очень небольшие, вы платите не банку, а самой торгующей организации. То есть, вы берёте кредит у магазина.

Как это происходит:

выбираете в магазине товар;

оставляете контактные данные и данные паспорта с ИНН;

подписываете типовой договор о рассрочке.

Если нужно получить рассрочку на большую сумму – нужен поручитель. Как выход из этой ситуации идите за товаром, который хотите получить в рассрочку, вместе с мужем или женой. Они и будут вашими поручителями.

Также не забывайте, что в магазинах бывают акции, когда рассрочка предоставляется на беспроцентной основе, что значительно повышает выгодность такой покупки.