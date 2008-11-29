Як підібрати репетитора, щоб підготуватися до ЗНО

Не покладайтеся на поради друзів. Хороший вчитель - ще не гарантія успіху.

Для одинадцятикласників новий навчальний рік стартував з думками про весну, коли почнеться зовнішнє незалежне оцінювання. Батьки ламають голову: впорається чадо саме або шукати репетитора? І оголошення "Підкажіть хорошого педагога!"вже з'являються в групах на "Фейсбук".

"Сарафанне радіо" може підвести

Попросити рекомендації у знайомих-це найлегший шлях. Як казала американська письменниця Барбара Шер, люди люблять ділитися корисними контактами і передають хороших фахівців з "рук в руки". Але є і підводні камені. Наприклад, в Асоціації педагогів України нам радили шукати репетиторів в інтернеті обережно: перш ніж починати заняття, переконатися в кваліфікації педагога, запитати дипломи, дізнатися про досвід роботи з дітьми.

"Сарафанне радіо" може підвести в тому сенсі, що не кожен хороший викладач, наприклад, з математики, може виявитися гарним репетитором. Адже одна справа читати шкільну програму, а інша-індивідуально підійти до майбутнього абітурієнта, щоб намацати і виправити його слабкі місця.

- Просто репетитор і репетитор з підготовки до ЗНО - це різні історії, – каже психолог, автор книги "ЗНО та ДПА. Як допомогти дитині впоратися зі стресом " Илона Рашковская. - І батьки повинні це розуміти. Репетитор, якого їм радять, може бути прекрасним глибоким педагогом, сильним математиком, фізиком чи філологом, але, щоб підготувати випускника до здачі ЗНО, він повинен вміти робити саме це. Мати за плечима досвід не одного пройденого оцінювання, розуміти принцип складання тестів.

Порада-Ідіть Шукати репетиторів на спеціально створені для цієї справи сайти, на кшталт vash-repetitor.org або buki.com.ua. Так. ви витратите час на вивчення анкет і читання відгуків. Але можна піти шляхом меншого опору: зв'язатися з менеджером сайту, сформулювати свій запит і попросити допомогти розібратися в сотні пропозицій.

Не відкладайте на завтра

– У нас часто буває, що за два місяці до ЗНО батьки починають в паніці шукати репетиторів, – продовжує Ілона Рашковская. - Це, звичайно, відчайдушне рішення. Така підготовка буде швидше натаскуванням, адже дитина не зможе акумулювати знання, будуть перевантаження, зриви. Краще заздалегідь розуміти, які предмети знадобляться здавати для вступу, і починати готуватися з початку осені.

Самі репетитори кажуть, що готуватися до ЗНО потрібно починати в 10-му класі. Коли до тестів ще півтора-два роки і при правильному підході підтягти знання можна майже з будь-якого рівня.

- Хороший педагог ніколи не візьметься за завідомо нездійсненні завдання - не можна за місяць до початку ЗНО підготувати до тестів випускника з початковим рівнем знань, наприклад, з математики або іноземної мови, – ділиться власним досвідом киянка Олена Куроченко. – Ось мій син перед тим, як в 2016 році стати студентом, рік займався з репетитором з фізики та математики.

Ціна-якість

Розкид цін по регіонах у репетиторів - від 60 до 600 гривень за годину занять. На момент написання тексту підготовка до ЗНО в Києві коштує 200-600 гривень за астрономічну годину. Найдорожче обходяться репетитори з математики. За годину занять у столиці багато хто бере 300-500 гривень. На периферії математику можна підтягнути за 100-200 гривень на годину.

До ЗНО з англійської мови репетитори в Києві підготують за 200-300 гривень. У регіонах - 100-200 гривень. Година занять з репетитором української мови та літератури в середньому коштує 100-200 гривень.

В чималі гроші обійдеться і підготовка до Державної підсумкової атестації. У Києві з молодшокласниками репетитори згодні займатися за 200-400 гривень. На периферії батькам доведеться платити 100-200 гривень за годину занять.

Якщо врахувати, що з репетитором потрібно зустрічатися не менше двох разів на тиждень, підсумкова сума виходить чималенька.

- Якщо грошей на цілий навчальний рік з репетитором немає, можна почати заняття з січня, а першу частину року займатися самостійно - на курсах, за навчальним CD-дисків або дистанційно, - поділилася досвідом львів'янка Наталія Демчак, мама студентки "Львівської політехніки". – А ще не варто показувати свою спроможність. Інакше ціна може несподівано вирости на очах.

Насправді, ціна не говорить про якість викладання. Однакову суму за годину заняття з підготовки до ЗНО може брати як вчорашній студент, так і маститий професор. І обидва виявляться гарні у своїй справі. Або навіть вчорашній студент, добре розбирається в матеріалах ЗНО зможе краще підготувати школяра до іспитів, ніж педагог з багаторічним стажем.

ЗНО за новими правилами

У 2020 році суттєвих змін для школярів не буде. Як і раніше випускники можуть здати максимум чотири предмети. Обов'язковий - українська мова та література. На вибір - математика або Історія України. І ще два, в залежності від обраної спеціальності. Це можуть бути фізика, біологія, хімія, англійська, географія, французька, німецька, іспанська.

А ось випускникам 2021 року доведеться складніше. ЗНО з математики стане обов'язковим, але панікувати не варто. Буде два рівні. Базовий, який будуть здавати всі, незалежно від планів на майбутнє. І поглиблений, він торкнеться тільки тих випускників, кому математика потрібна для вступу до ВНЗ. Те ж саме буде і з тестами з української мови.