Прийом мелатоніну в таблетках: навіщо, коли і як часто

Опитування показують, що більше половини дорослих відчувають труднощі з засинанням хоча б раз на тиждень. І якщо ви з їх числа, ви, можливо, теж думали про те, щоб почати приймати мелатонін в добавках.

Це і правда працює? І наскільки часто його можна приймати? Відповіді на ці та інші питання даємо прямо зараз.

Мелатонін — це гормон, який наш організм виробляє природним шляхом. Той мелатонін, який можна купити в таблетках — речовина синтетична, але з тим же хімічним складом. Так що, так, при правильному використанні мелатонін в таблетках допоможе засипати і висипатися людям з порушеннями сну.

Дослідження також показали, що прийом мелатоніну може допомогти в боротьбі із запаленнями, а також, можливо, сприяти втраті ваги і покращувати стан дітей з вадами розвитку нервової системи.

В огляді 2011 року, наприклад, було виявлено, що у дітей з аутизмом прийом мелатоніну приводив до поліпшення сну і поведінки протягом дня. А невелике дослідження, проведене польськими вченими в 2017 році, показало, що дорослі, які страждають ожирінням, втратили майже в два рази більше ваги, якщо приймали 10 мг мелатоніну щодня (порівняно з групою плацебо).

Вчені, втім, відзначають, що мелатонін має позитивну дію на людей з тими чи іншими медичними станами. Тобто, немає ніяких доказів того, що високі дози мелатоніну надають аналогічну дію на здорових людей. Крім того, дослідження для перевірки довгострокових наслідків його прийому поки не проводилися.

Так безпечна доза — це скільки?

Фахівці сходяться на думці, що мелатонін дуже безпечний, якщо приймати у дозі від 0,5 мг до 5 мг. Дози 0,5 мг вже достатньо, щоб привести сон в порядок. При більш високих дозах пацієнти можуть повідомляти про головні болі або проблеми з травленням, хоча такі побічні ефекти, будемо справедливі, зустрічаються досить рідко.

Але хоча Мелатонін безпечний в багатьох сенсах, це все-таки гормон. А з гормонами, як відомо, потрібно бути обережніше. У пацієнтів з діабетом, наприклад, мелатонін може заважати регуляції глюкози. І те ж саме може відбуватися при наявності у людини певних генетичних характеристик.

Так що перед прийомом добавок вам в будь-якому випадку потрібно поговорити з лікарем.