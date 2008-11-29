Україна спростить процедуру в'їзду на Донбас

Президент обіцяє медичну допомогу на контрольних пунктах.

Переміщення громадян, автотранспорту та товарів на неконтрольовані Києвом території Донецької та Луганської областей стане простішим. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 7 жовтня. Про це повідомляє офіс президента України.

Також в документі йдеться про відновлення зруйнованого моста через річку Сіверський Донець, облаштуванні контрольного пункту в'їзду та виїзду "Станиця Луганська" і ремонт доріг державного значення: Н-21 Старобільськ - Луганськ - Кришталевий - Макіївка - Донецьк (на ділянці Старобільськ - Щастя) і Т1306 Сєвєродонецьк - Новоайдар.

На контрольних пунктах планується встановити цілодобову охорону і освітлення місць зберігання будматеріалів, а також залучити до ремонтно-будівельних робіт транспортні засоби та спеціалізовану інженерну техніку.

Крім ремонтних робіт на КПВВ організують медичну допомогу і сприяння у переміщенні людей з інвалідністю.

На даний момент зруйновану частину моста в "Станиці Луганській" демонтують і готують до відновних робіт. Для людей побудували тимчасовий обхідний міст, по якому можна перебратися через річку. Також там зараз будують дві автобусні зупинки.