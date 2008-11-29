Через бізнес-інтерес Коломойського Україна може втратити енергетичну незалежність

Голова парламентського комітету з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус, підігруючи бізнес-інтересам олігарха Коломойського, сприяє втраті Україною енергетичної незалежності.

Про це написав народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook.

Депутат повідомив, що 1 жовтня компанія, пов'язана з олігархом Коломойським, здійснила імпорт електроенергії з Росії. На його думку, це перший крок до втрати Україною енергонезалежності.

"Відбулася вона завдяки поправці, яку ініціював голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус до відповідного законопроекту. 1 жовтня компанія" Юнайтед Енерджі ", яку пов'язують з олігархом Коломойським, почала імпорт електроенергії з Росії. Пане Андрію, коли ініціював свою поправку, стверджував - імпорт електроенергії буде здійснюватися тільки з Білорусі. Мовляв, норма щодо обов'язку продавати електроенергію на нашому ринку з країн, що не входять в Європейське енергоспівтовариство, дискримінує ці країни і доцільно імпортувати з Білорусі. А виявилося, що в реальності електроенергія закуповується в країни-агресора ", - написав Бондар.

На думку депутата, для олігарха головне - отримувати дешеву електроенергію для своїх феросплавних заводів, адже в собівартості феросплавів витрати на неї становлять 50%, і йому байдуже, що ця електроенергія з Росії, яка веде проти нас війну. Бондар вважає, що імпорт електроенергії з країни-агресора загрожує Україні втратою не тільки енергетичної незалежності, а й суверенітету.

"Схоже, узятий курс на повернення до" русского мира ". Почали з енергетики. Тільки вкрай наївні люди можуть вважати, що Росія в черговий раз не використовує" енергетичну зброю "в політичному сенсі. На жаль, голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, підігруючи бізнес-інтересам олігарха Коломойського, сприяє втраті Україною енергетичної незалежності. На черзі - втрата суверенітету ", - написав депутат.

Нагадаємо, 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. Про це свідчать дані на сайті "Укренерго". За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією "Юнайтед Енерджі". Її пов'язують з Ігорем Коломойським. Ця компанія була найбільшим постачальником газу "Укрнафти" на "Дніпроазот", які входять в групу Коломойського, а також газу іншого добувача олігарха "Укрнафтобуріння" на державних тендерах. Крім того, її засновник Андрій Короткевич-Лещенко також є партнером у газовій компанії ТОВ "Укр-Альянс Груп", яка бере участь в торгах на поставку газу в ProZorrо, використовуючи довідки, видані "Укрнафтобуріння".