Самая выгодная продажа радиодеталей в Украине

Какой радиолом подходит для продажи?

С пользой для кошелька можно избавиться от самых разных приборов и запчастей к ним. «Скупка РЭК» принимает любую технику, содержащую радиоэлектронные компоненты (а также эти компоненты отдельно). Подробный список принимаемых позиций постоянно обновляется и пополняется, найти его можно на https://radio-detali.com/.

Оборудование может быть в любом состоянии – бывшим в употреблении, нерабочим, никогда не использованным ранее. Выкупается все – от датчиков и тумблеров до дисковых телефонов и АТС.

Компания принимает детали, которых может еще не быть в прайс-листе. Чтобы узнать условия покупки, нужно связаться с представителем «Скупки РЭК» по телефону, электронной почте или Skype. Рекомендуется прикрепить фотографии деталей к сообщению – так они будут оценены быстрее.

Принимаются радиодетали, техника и запчасти производства СССР, СЭВ, других стран.

Кто и как может получить деньги за радиодетали?

Сделки по продаже могут быть заключены с:

с украинскими частными предприятиями (юрлицами);

с гражданами Украины (физлицами);

с госкомпаниями.

Перевозку радиодеталей в головной офис компании можно заказать у транспортной компании «Новая Почта». Посылки принимаются из всех населенных пунктов страны. Транспортировку товара оплачивает продавец.

Какие варианты оценки можно использовать при почтовой пересылке:

После получения. Оценка товара производится после получения. Стоимость сообщается продавцу, который принимает решение о заключении договора.

Предварительную. Товар оценивается продавцом по прайсу на сайте, актуальному на день отправления. Посылка оплачивается наложенным платежом.

Оплата груза производится в день получения, до 20:00. Деньги переводятся на карту любого украинского банка (за вычетом комиссии банка за перевод).

Можно получить оплату наличными. Для этого товар нужно привести в приемочный пункт по адресу: Львов, ул. Сяйво, 12. Оценка будет произведена сразу. После согласования цен будет заключен договор и произведена оплата.

Зачем нужна скупка радиодеталей?

Радиодетали, произведенные во времена Советского Союза, содержат драгметаллы. Детали скупают для того, чтобы получить эти ценные «ингредиенты». Но прибыль можно получить только обрабатывая большие партии деталей и имея необходимое оборудование и навыки. Самостоятельное извлечение драгоценных металлов может не окупиться. Поэтому самый выгодный вариант – сдать детали по хорошей цене.

«Скупка РЭК» предлагает:

быструю оценку и бесплатные консультации;

цены не ниже, а чаще – выше рыночных;

перевод денег в день получения товара;

выдачу всех необходимых документов;

самые выгодные условия оптовикам;

удобный прайс-лист.

Специальное предложение компании – разбор, демонтаж и вывоз большого количества техники своими силами.