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Автомобильные ключи и их разновидности

Причина, по которой может возникнуть потребность в изготовлении ключей для авто, может быть любой. Возможно старый ключ просто сломался в замке, или необходимо сделать еще один для жены. В любом случае, обращаться стоит только к специалистам, мастера своего дела из "Smart Key", выполнят изготовление автомобильных ключей в Киеве качественно и быстро. Стоимость услуг значительно ниже чем у оффициалов, в среднем на 35%.

Процесс

Специфика изготовления новых ключей заключается в трех постепенных этапах.

Первый это оценка. Абсолютно каждая модель автомобиля уникальна, оснащена определенными ключами с уникальной конфигурацией. Специалисты изучают эти особенности, а так же анализируют старые ключи.

Второй этап заключается в приготовлении. Мастера изготавливают механическое составляющее из металла, которое отвечает за поворот в замке зажигания.

Третий этап представляет собой программирование. Включается с процедуру не всегда, только если автомобиль подразумевает ключ оснащенный чипом. Этот этап более важный по отношению к другим. Процесс программирования происходит на специализированном оборудовании, благодаря которому автомобиль сможет распознать изготовленный ключ.

По окончанию всего процесса готовый ключ можно активно применять по назначению.

Однако, для некоторых автомобилей существует еще 4 этап. Он подразумевает программирование специального центрального замка. Касается только тех ключей, у которых предусмотрены кнопки управления, программирование так же осуществляется на специализированном оборудовании с помощью софта.

Виды существующих ключей

Перед тем как заказывать изготовление, нужно определиться с тем, какой ключ подойдет к конкретной машине.

Обычные ключи, которые представляют собой простое металлическое лезвие, имеют только одну функцию-открывание двери. Изготовление таких стоит дешево и происходит очень быстро.

Ключи с чипом принадлежат автомобилям второго поколения. Благодаря чипу и происходит процесс открывания дверей, а так же запуск двигателя. Если чип в замке не будет опознан, двери не откроются, а запуск будет невозможен.

Представители с лазерной насечкой выполняются исключительно на оборудовании профессионального уровня, которое можно найти не в каждом сервисе.

Ключи, имеющие кнопки управления. Оснащены специальным модулем, которые посылает сигнал автомобилю, с целью открыть/закрыть двери.

Ключи с кнопками и чипом. Комбинированные образцы, сочетают в себе лучшие черты, обеспечивающие большую безопасность. Функционирование этих двух составляющих напрямую зависит от производителя. Они могут работать отдельно друг от друга, либо чип будет встроен и работать вместе с модулем.

Smart ключи. Позволяют водителю вообще забыть о ручном открывании дверей. Предполагает дистанционное открывание/закрывание дверей, запуск двигателя. Манипуляции осуществляются с помощью специального брелка, в случае выхода из строя которого, внутри него располагается обычный механический ключ, оснащенный чипом. Такой подход позволяет обеспечить максимальный уровень безопасности. Соответственно, цена на этот тип самая высокая.

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