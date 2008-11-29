Цілі Міносвіти на п'ять років: школярі йдуть в робітники, бізнес фінансує вчених

Увечері 30 вересня Кабінет міністрів оприлюднив "Програму дій Уряду" на найближчі п'ять років. На черзі – освіта. Ось п'ять завдань, які ставить перед собою 29-річний міністр Ганна Новосад.

Мета №1. У дітей має бути хороша дошкільна освіта

Підзадачі:

більше дітей 3-5 років повинні отримати дошкільну освіту

більше місць в садочках для дітей 6-7 років

дошкільна освіта повинна відповідати світовим стандартам

Сьогодні з дошкільною освітою в Україні не все так добре, вважає Ганна Новосад. Вона не сучасна і неякісна, що "відгукнеться" дитині в школі.

Кожна дитина повинна мати доступ до якісної дошкільної освіти, а значить до формування особистості та розвитку творчих здібностей. Досконало - 95% дітей від 4 до 6 років, згідно з нормами ЄС. Також в групи щороку потрібно інтегрувати все більше дітей з особливими освітніми потребами.

Потрібно підвищити і знання вихователів (в цьому можуть допомогти університети), а також їх зарплати (не менше чотирьох прожиткових мінімумів).

Мета 2. Випускники шкіл мають бути сучасними, самодостатніми та креативними

Підзадачі:

школи повинні перейти на міжнародні стандарти освіти

школярі повинні бути начитаними, кращі в математиці і природних науках, ніж зараз

різниці між освітою міських і сільських школярів бути не повинно

підвищити мотивацію школярів

Ганна Новосад обіцяє продовжити працювати в рамках програми "Нова українська школа", в основі якої партнерство між учнем і педагогом, а також виховання самостійних, творчих і креативних особистостей. Школи чекають нові освітні програми та підручники, в тому числі електронні. Учням повинні допомагати визначитися з професійною спрямованістю.

Педагогам обіцяють справедливе фінансування і мотивацію до підвищення професіоналізму.

Місце проживання більше не повинно бути перешкодою. Кожна об'єднана територіальна громада повинна мати опорну школу, до якої повинні підвозити дітей.

3. Зробити робітничі професії знову популярними

Підзадачі:

більше випускників мають обирати професійну, а не вищу освіту

більше учнів професійно-технічних закладів мають знайти роботу за фахом через півроку-рік після завершення навчання

Є стереотип, що професійно-технічну освіту здобувають ті, хто не може вступити до ВНЗ. Тому діти навіть не замислюються про нього і багато втрачають, міркує новий міністр. Часто заробітна плата людей робітничих професій Вище середньої.

Україна повинна підвищити привабливість такої освіти, зокрема, оновити матеріально-технічну базу закладів, підвищити кваліфікацію педагогів, налагодити зв'язки між навчальними закладами і роботодавцями, підключити бізнес.

4. Випускників вишів мають брати на роботу

Підзадачі:

не менше 25% роботодавців повинні побачити зміни в якості вищої освіти

Випускників внз не беруть на роботу, так як вони не дотягують до вимог роботодавців. Міністерство освіти має зробити його більш сучасним, гроші отримуватимуть ті виші, які покажуть кращі результати у працевлаштуванні випускників.

протягом п'яти років 70% державних вищих навчальних закладів мають позбутися статусу бюджетної установи. А ректорам в контрактах пропишуть показники ефективності.

5. Вчені не повинні бути відрізані від світових досліджень і грошей

Підзадачі:

зростання публікацій і цитованість українських вчених

збільшення кількість грантів на дослідження

більше державних витрат на підтримку молодих вчених

За останні 25 років кількість вчених в Україні скоротилася в п'ять разів, а державні гроші, що йдуть на науку, направляються не туди. У підсумку немає стимулу для вчених і немає стимулу для інвестицій приватного бізнесу на розробки.

До фінансування досліджень потрібно підключити гранти та іноземних вчених.

Створити не менше 100 центрів колективного користування обладнанням, доступ до яких матимуть вчені незалежно від того, в якій організації працюють.

Україна братиме участь у роботі понад 25 міжнародних дослідницьких інфраструктур.