5 способів, якими Трамп може спробувати знищити економіку Туреччини

США загрожують зруйнувати економіку Туреччини, але чи є у них необхідні важелі тиску? Якими способами Вашингтон може скористатися?

Президент США Дональд Трамп пригрозив зруйнувати економіку Туреччини, якщо Анкара не змінить свою політику і "перейде межі дозволеного", написав Трамп в своєму Twitter.

Це була реакція на підготовку турецької військової операції в Сирії. Але чи може Трамп реально чинити тиск на економіку Туреччини і які для цього можуть бути задіяні інструменти?

Варто відзначити, що США не вперше висловлюють подібні погрози на адресу Анкари, однак впливу на рішення президента Ердогана вони не роблять, зокрема турки не відмовилися від покупки у Росії систем ППО С-400.

Проте, до яких дій Трамп може дійти, щоб спробувати "зруйнувати" економіку Туреччини.

Ліра

Одним з найбільш вірогідних способів впливу на турецьку економіку є валютний ринок, точніше атаки на ліру і на фінансовий ринок в цілому.

Щось подібне ми вже спостерігали неодноразово з різними країнами. Створюється вкрай негативний інформаційний фон, і спекулянти починають агресивну гру на пониження тієї чи іншої валюти. Валютний ринок Туреччини не надто великий, тому розхитати ліру буде досить просто, якщо ЦБ, звичайно, не зробить якісь надзвичайні заходи, як це було раніше.

Дана міра може мати серйозний вплив на економіку Туреччини, оскільки країна є чистим імпортером нафти, для покупки якої потрібні долари. Відповідно, чим дешевше буде ліра, тим більше потрібно буде витрачати грошей на покупки "чорного золота", тим гірше буде ставати фінансове становище країни.

До слова, вже зараз ліра знаходиться під тиском: за останні кілька днів вона істотно ослабла до долара.

Держборг

І хоча атака на валютний ринок зазвичай відбувається разом з атакою на борговий ринок, ці події можна розглядати окремо. Спекулянти можуть розгойдувати ринок облігацій тієї чи іншої країни, тим більше що зараз в умовах загальної фінансової нестабільності зробити це не так вже й складно.

Для країни, яка регулярно вдається до запозичень, такий стан речей може обернутися серйозними економічними проблемами. З ростом доходностей будуть рости і витрати на обслуговування боргу. Якщо до цього додати ще й ослаблення національної валюти, то загальна картина для влади Туреччини може обернутися справжнім кошмаром.

Втім, поки тут ситуація виглядає стабільно.

Санкції

США також можуть завдати і безпосередній удар по економіці - ввести санкції. Такі загрози вже були озвучені напередодні. Сенатор Ліндсі Грем на своїй сторінці в Twitter завив, що в разі турецького вторгнення в Сирію і нападу на курдські формування Штати введуть санкції і поставлять питання виключення країни з НАТО.

Але поки не зовсім зрозуміло, які саме санкції, крім заборони або підвищення тарифів на імпорт будівельних матеріалів.

Ринок сталі

Туреччина є найбільшим постачальником сталі на ринок ЄС. Теоретично США можуть ввести санкції і заборонити торгувати з Анкарою в цьому напрямку. Європейські компанії можуть злякатися санкцій і почати шукати альтернативи. У будь-якому випадку тиск Вашингтона негативно позначиться на торгівлі сталлю, а постраждає в першу чергу, звичайно, Туреччина.

Військові витрати

Після телефонних переговорів Трампа і Ердогана Штати фактично дали зелене світло на операцію Туреччини, залишивши тим самим курдів, яких раніше підтримували.

Така поведінка Вашингтона дає сигнал усім союзникам, що Америка не є надійним партнером. Проте Вашингтон неодноразово міняв свої рішення.

Так, якщо США все ж вирішать відновити підтримку супротивників Туреччини, то Анкара ризикує загрузнути в військовому конфлікті, який завжди несе за собою величезні витрати. Як наслідок - зростання бюджетного дефіциту.