Зеленський побив світовий рекорд за тривалістю прес-конференцій

Президент України говорить вже 8 годин, обігнавши Лукашенка, Путіна, Уго Чавеса і Фіделя Кастро.

В ході прес-марафону Володимира Зеленського 10 жовтня був зафіксований світовий рекорд. Несподівано для самого президента його прес-секретар Юлія Мендель дала слово представнику Національного реєстру рекордів, який оголосив: нинішня прес-конференція українського президента - найтриваліша в світовій історії.

Володимир Зеленський розмовляє з журналістами вже більше 8 годин, і до фіналу, судячи з усього, ще далеко. Але вже зараз він обігнав всіх велеречивих конкурентів

Приміром, рекордна прес-конференція Олександра Лукашенка в лютому 2017-го тривала 7 годин 21 хвилину. Володимир Путін в 2008 році зміг приділити спілкуванню з журналістами лише 4 години 40 хвилин - це особистий рекорд російського президента.

Президент Венесуели Уго Чавес в 2009-му році виступав 7 годин без перерви. Але це була не прес-конференція, а мова перед депутатами парламенту. Та й яка, загалом, різниця-Зеленський вже з запасом випередив і його.

Кубинський лідер Фідель Кастро увійшов в історію як оратор, чия мова на Генасамблеї ООН занесена в книгу рекордів Гіннеса (саме як найтриваліше виступ в рамках ООН) - 4 години 29 хвилин. Національний Кубинський рекорд становить 7 годин 10 хвилин: найдовша промова Кастро була вимовлена на третьому з'їзді кубинської Комуністичної партії в 1986 році і тривала 7 годин 10 хвилин. Втім, це дані світових інформагентств. А всередині Куби прийнято вважати, що виступ тривав 27 годин, але свідчень цьому немає.