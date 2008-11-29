Початок осіннього призову в Україні

У цьому році на строкову військову службу в жовтні-грудні 2019 року призвуть 15 200 чоловік.

У вівторок, 1 жовтня, в Україні стартує, згідно з указом президента №22 від 30 січня, осінній призов -2019. Цього року очікується, що протягом жовтня-грудня буде призвано 15 200 осіб.

З них 9 тисяч призовників будуть направлені до Збройних сил України, 4 400 - в Національну гвардію, 800 - до Державної спеціальної служби транспорту, 1 тис. - до Державної прикордонної служби.

На одну людину виділять 4 406 грн, при цьому 3 842 грн з них - для виплати допомоги призовнику. Ще 564 грн передбачені на підготовку і проведення призову.

Хто підлягає призову

Чоловіки, яким виповнилося 20 років, але не старше 27 років. Юнаки 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт.

Час призову і хто може отримати відстрочку

В Україні термін строкової служби для призовників, які не мають вищої освіти, становить 18 місяців, для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра - 12 місяців. При цьому під відстрочку можуть потрапити:

призовники, у яких є дитина віком до трьох років;

чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину;

чоловіки, які мають непрацездатних батьків (самотню маму / тата);

студенти денних відділень ПТУ, вузів і духовних семінарій;

призовники, які є єдиними годувальниками в сім'ї;

священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі.

Хто може бути звільнений від служби

Повне звільнення від служби передбачається для людей:

за станом здоров'я непридатних до військової служби (мають відсутність кінцівки, сліпоту, глухоту, розумову відсталість, шизофренію);

які досягли 27 років станом на день відправлення на строкову службу;

пройшли службу в інших державах;

виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом першого і другого контрактів;

які отримали після закінчення вузу військові звання офіцерського (начальницького) складу;

засуджених за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі;

призовників, чиї найближчі родичі (батьки, сестра, брат) померли або стали інвалідами під час служби в армії або зборів військовозобов'язаних.

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