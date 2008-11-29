Як стати депутатом, за якого не соромно

Фракція "Слуга народу" змінює політичний ландшафт в країні. Вона не тільки стала найбільшою фракцією за всю історію української політики, а й самою неординарною. Минулого тижня 250 депутатів пройшли навчання в " школі Зе!Депутата" в Трускавці. Наскрізною темою всіх днів навчання стала проста думка – кожен з них повинен стати депутатом, за якого не буде соромно.

Звичайно, в першу чергу депутат, за якого не соромно, дотримується закон: не кнопкодавить, не прогулює, голосує по совісті і так далі. Але цьому в " школі Зе!Депутата" не вчили – це основоположні принципи, які об'єднують усіх на ціннісному рівні. Адже вони прийшли будувати політику нового зразка – відкриту, чесну і для людей. Проте, ось кілька вдалих, порад, які давали викладачі депутатам:

1. Вирішуйте проблеми людей, а не втілюйте "хайпові" ідеї

Часто так буває, що хороші чесні депутати приходять у парламент з ідеями законопроектів, які не вирішують проблему. Тому ми обговорюємо цикл формування політики та клієнтоорієнтований підхід держави: будь-яку концепцію, яка виникає у вас в голові, треба розбирати по деталям до проблеми конкретного українця. Наприклад ," немає роботи для молоді " - це дуже спільна проблема без будь-якого універсального рішення. Є молоді люди, які хочуть розвиватися в сфері IT, є – ті, хто шукає роботу на виробництві. Обом категоріям молоді потрібні різні речі. Ваше завдання – точно визначити свого "клієнта" і його потреби. Це значно збільшить ефективність роботи депутата.

2. Дивіться на економіку в цілому, а не на інтереси окремих груп

Більшості економістів відомо, що економіка країни – це складна система, де часом діє "ефект метелика" - маленькі дії породжують тектонічні зміни. Навіть рішення в гуманітарній та соціальній сфері впливають на економіку. Особливо в соціальній сфері. Наприклад, можна регулярно адміністративно підвищувати мінімальну заробітну плату, але це призведе лише до того, що незалежний центробанк буде з такою ж регулярністю підвищувати облікову ставку, що в підсумку буде означати подвійне навантаження на бізнес: дорогі кредити і дорогі співробітники. Виживе найсильніший. Може бути.

3. Не займайтеся законодавчим спамом. Головне - якість, а не кількість

Ще жоден депутат не став відомим через кількість поданих законопроектів. Хоча деякі примудрилися зайняти десятки годин роботи парламенту розглядом своїх поправок, більшість з яких були провалені.

4. Пояснюйте людям свої рішення та ідеї. Чим більше, тим краще

В українському суспільстві гостро стоїть питання довіри до різних органів влади, в тому числі і до парламенту. Ніхто не розуміє, чим займаються всі ці люди під куполом, крім того, що натискають на кнопки і викладають фото у Фейсбуці. Чим більше ви говоритимете про те, як закон змінить життя простого українця – тим вищою буде довіра до парламенту в цілому.

5. Не переставайте вчитися

Мабуть, головним висновком "Школи" стало те, що вчитися ніколи не пізно і ніколи не соромно. Багато членів майбутньої фракції "Слуга народу" - професіонали своєї справи, і, тим не менш, вони готові присвятити час вивченню нових сфер, теорії та практики державного управління. Це набагато більш конструктивний підхід, ніж робити вигляд, що ти все знаєш.