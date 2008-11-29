ЄС на межі величезної тактичної помилки щодо Brexit

Якийсь час здавалося, що Європейський союз був готовий до переговорів з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Можливо, це було помилкове враження, пише Майк Шедлок на сайті MishTalk.

Минулої п'ятниці Eurointelligence заявив:

"Ми згодні з тим, що ризик Brexit без угоди 31 Жовтня надзвичайно малий, але ризик того, що це станеться в кінцевому рахунку, зростає...

Якби ЄС відхилив нинішню пропозицію, ситуація змінилася б. ЄС повинен дуже уважно поставитися до того, що Джонсону вдалося отримати підтримку не тільки від Демократичної юніоністської партії, але і від бунтівних торі...

Подвійна межа - для митниці і для регулювання - це не тільки розумна відправна точка, а й фактично єдиний спосіб подолати розбіжності з приводу backstop.

Обсяг торгівлі між Великобританією і ЄС склав більше 600 млрд фунтів стерлінгів... Чи повинен ЄС поставити під загрозу більшу частину торгівлі на тій підставі, що можна звинуватити Джонсона в Brexit без операції? Це здається нам абсолютно ірраціональною стратегією".

"Моя позиція полягала в тому, що угоди в ЄС чарівним чином відбуваються в останню секунду після того, як усі від них відмовляються", - написав Шедлок.

"Це фундаментальний недолік ЄС, який не може бути виправлений, тому що всі 27 країн повинні були б погодитися виправити це, а вони цього не зроблять, - додав Шедлок. - Франція наполягає на захисті сільського господарства, а Німеччина наполягає на захисті бюджету".

Європарламент не приймає нові умови Лондона щодо Brexit

"Так що тепер це наш найбільш ймовірний сценарій - з сьогоднішньої точки зору: ЄС не погоджується на угоду, Джонсон... виграє наступні вибори, відбувається Brexit без угоди, - наголошується в повідомленні Eurointelligence. - Висновок полягає в тому, що ЄС завжди буде продовжувати термін Brexit, але, як каже [аналітик Eurointelligence] Вольфганг Мюнхау, ця стратегія недалекоглядна й у кінцевому рахунку приречене на провал".

Прем'єр-міністр Великобританії у вівторок заявив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що угода з Brexit "по суті неможлива", якщо Європейський союз буде вимагати, щоб Північна Ірландія залишилася в митному союзі блоку.

План Джонсона припускає, що Великобританія, в тому числі і Північна Ірландія, покине митний союз ЄС. Такий варіант передбачає появу митного кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Однак Джонсон вважає, що і при такому розкладі "фізичної" появи митних постів на кордоні можна уникнути.

Канцлер Німеччини заявила британському прем'єр-міністру, що Північна Ірландія повинна залишитися частиною митного союзу ЄС, якщо він хоче укласти угоду про вихід Великобританії з блоку. Джонсон відповів Меркель, що ця вимога, поряд з небажанням ЄС прийняти його нові пропозиції, робить угоду по суті неможливою.