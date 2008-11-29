|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Как найти работу в сети: быстрый поиск при помощи Jooble
Найти работу мечты – вполне посильная задача, если соискатель использует все возможности интернет-пространства. Потенциальные работодатели уже не используют бумажные периодические изделия, чтобы привлечь сотрудника. Нет необходимости ждать очередной публикации, чтобы пройти собеседование. С появлением интернета открылось масса сайтов, где агентства и работодатели напрямую публикуют вакансии. Чтобы найти работу, не обязательно непрерывно следить за обновлениями. Все необходимое за пользователя собирает, анализирует и группирует сайт Jooble.
Агрегатор объявлений о работе работает безотказно – пользователь одним из первых получает обновления и актуальную информацию.
Использование сайта о работе: почему это важно?
Потенциальный сотрудник сможет узнать о компании только из официальных источников. В этом качестве выступают интернет-порталы поиска работы. Чтобы гарантированно получать рассылку и стать претендентом на выбранную должность, рекомендовано:
Все начинается с регистрации своего запроса на странице специального ресурса. В большинстве случае работодатели и агентства связываются с соискателями, которые первыми откликнуться на вакансию. Именно потому важно быть в курсе событий и быстро реагировать на предложения.
Как найти быстро работу в любом регионе страны?
Не стоит полагаться на удачу, рекомендовано действовать. Если нет возможности постоянно мониторить объявления, нужно воспользоваться удобным вариантом – бесплатными услугами виртуального агрегатора. Чтобы трудоустроиться, необходимо:
Чтобы оставаться в курсе событий, рекомендовано использовать все возможности агрегатора. На сайте работодатели часто публикуют объявления, здесь можно обращаться без резюме, а также подписаться на рассылку вакансий.
Інші статті номеру
|
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com