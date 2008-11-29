Как найти работу в сети: быстрый поиск при помощи Jooble

Найти работу мечты – вполне посильная задача, если соискатель использует все возможности интернет-пространства. Потенциальные работодатели уже не используют бумажные периодические изделия, чтобы привлечь сотрудника. Нет необходимости ждать очередной публикации, чтобы пройти собеседование. С появлением интернета открылось масса сайтов, где агентства и работодатели напрямую публикуют вакансии. Чтобы найти работу, не обязательно непрерывно следить за обновлениями. Все необходимое за пользователя собирает, анализирует и группирует сайт Jooble.

Агрегатор объявлений о работе работает безотказно – пользователь одним из первых получает обновления и актуальную информацию.

Использование сайта о работе: почему это важно?

Потенциальный сотрудник сможет узнать о компании только из официальных источников. В этом качестве выступают интернет-порталы поиска работы. Чтобы гарантированно получать рассылку и стать претендентом на выбранную должность, рекомендовано:

подписаться на рассылку,

просматривать свою почту, куда агрегатор будет отправлять обновления и новые публикации,

сразу после появления новой информации связаться с работодателем или отправить по указанному адресу резюме,

позвонить по телефону компании или ждать ответного обращения.

Все начинается с регистрации своего запроса на странице специального ресурса. В большинстве случае работодатели и агентства связываются с соискателями, которые первыми откликнуться на вакансию. Именно потому важно быть в курсе событий и быстро реагировать на предложения.

Как найти быстро работу в любом регионе страны?

Не стоит полагаться на удачу, рекомендовано действовать. Если нет возможности постоянно мониторить объявления, нужно воспользоваться удобным вариантом – бесплатными услугами виртуального агрегатора. Чтобы трудоустроиться, необходимо:

ввести в строку поиска специальность,

указать регион поиска,

задать другие параметры поиска,

отправить запрос на обработку – результат будет выведен уже через пару секунд,

в списке сравнить предложения и заработную плату, а также должность, для которой необходим сотрудник.

Чтобы оставаться в курсе событий, рекомендовано использовать все возможности агрегатора. На сайте работодатели часто публикуют объявления, здесь можно обращаться без резюме, а также подписаться на рассылку вакансий.