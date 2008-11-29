Лечение вирусного гепатита С в домашних условиях

Многие сегодня ищут где купить препарат Софосбувир . Это действительно лекарственное средство, позволяющее в домашних условиях эффективно бороться с гепатитом С. Но особенно эффективен он будет в комплексе с назначенной доктором терапией и при выполнении описанных рекомендаций.

Советы по лечению Гепатита С дома

Важно помнить, что следующие рекомендации не являются призывом к отказу от медицинской помощи, но дополняют лечение, назначенное врачом. Итак, помогут в лечении гепатита С следующие меры:

Усталость – это постоянный спутник гепатита С, поэтому важно уметь расслабляться, давать себе больше отдыха. Важно попросить близких о помощи в домашних делах. На работе стоит узнать о возможности предоставления легкого или гибкого графика. Физические упражнения избавят от возможной депрессии, которую часто вызывает препарат «Пегинтерферон», назначаемый при терапии инфекции. Кушать нужно регулярно, но необходимо позаботиться о том, чтобы в меню не было вредных продуктов: соленого, сладкого, протеиносодержащего и т.д. Лучше всего обратиться за помощью к диетологу. Разумеется, нужно отказаться от алкоголя и наркотических веществ. Иногда врачи разрешают алкоголь. Но исследования ВОЗ показали, что даже минимальные дозы вина или пива могут ухудшить результаты лечения. Часто появляется неприятный зуд. Не стоит его терпеть. О проблеме следует сообщить лечащему врачу, который назначит соответствующие препараты. К примеру, таковыми могут быть «Бенадрил», «Хлор-Триметон» или другие. Важно ознакомиться с инструкцией и прекратить прием при малейших признаках проявления побочных эффектов. Практически все хронические заболевания сопровождаются депрессивным состоянием у пациентов. Важно вовремя принять меры по борьбе с депрессией, иначе можно схлопотать иное заболевание – невроз. Лечащий врач в данном случае может назначить антидепрессанты или посещение специальных групп поддержки.

Не следует оставаться невежей! Лечение болезни – это, прежде всего, знакомство с ней. Конечно, не нужно читать статьи в интернете на первом попавшемся сайте. Зайдите на специализированные порталы, где пишут врачи. Можно приобрести специализированную литературу. С пониманием проблемы придет решение, а значит, и эмоциональное спокойствие, что важнее всего. Кроме того, не нужно стесняться спрашивать врача обо всех волнующих вопросах. Он самый первый и наиболее компетентный источник информации.