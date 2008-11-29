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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Лечение вирусного гепатита С в домашних условиях
Многие сегодня ищут где купить препарат Софосбувир. Это действительно лекарственное средство, позволяющее в домашних условиях эффективно бороться с гепатитом С. Но особенно эффективен он будет в комплексе с назначенной доктором терапией и при выполнении описанных рекомендаций.
Советы по лечению Гепатита С дома
Важно помнить, что следующие рекомендации не являются призывом к отказу от медицинской помощи, но дополняют лечение, назначенное врачом. Итак, помогут в лечении гепатита С следующие меры:
Не следует оставаться невежей! Лечение болезни – это, прежде всего, знакомство с ней. Конечно, не нужно читать статьи в интернете на первом попавшемся сайте. Зайдите на специализированные порталы, где пишут врачи. Можно приобрести специализированную литературу. С пониманием проблемы придет решение, а значит, и эмоциональное спокойствие, что важнее всего. Кроме того, не нужно стесняться спрашивать врача обо всех волнующих вопросах. Он самый первый и наиболее компетентный источник информации.
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