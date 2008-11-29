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Головные уборы для занятий сноубордом, горными лыжами и другими активными видами спорта

Балаклавами называют головные уборы, которые практически полностью закрывают голову и, что немаловажно, защищают лицо. Единственными открытыми местами являются глаза, нос и рот. Подобные маски-балаклавы пользуются большой популярностью у альпинистов, сноубордистов, байкеров, горнолыжников, велосипедистов. Кроме того, их нередко надевают те, кто часто играет в пейнтбол и страйкбол.

Несколько фактов из истории

Балаклавой данный головной убор был назван от одноименного города на Крымском полуострове. Легенда гласит, что его создателями являются английские солдаты, которые участвовали в Крымской войне. Во время холодов они сильно мерзли и старались практически полностью защитить голову. Современные балаклавы-подшлемники не позволяют холодному воздуху задуть горло и уши. Именно по этой причине они популярны среди любителей активного вида спорта.

Виды головных уборов

Если вам потребуется подобный головной убор, обратите внимание на балаклавы от Exrtremstyle - они отличаются высоким качеством изготовления, доступной стоимостью. В продаже имеется несколько вариантов балакалав.

  1. Маски, имеющие широкий вырез, чаще всего используются в теплое, но ветреное время года. Например, весной, осенью, в дождливые летние дни.
  2. Изделия с двумя отдельными отверстиями (одно для глаз, другое для носа) пользуются спросом среди любителей зимних видов спорта – сноуборда, горных лыж, саночников и т. п.
  3. Профессиональные спортсмены выбирают комбинированные модели. Они позволяют снять какую-либо часть маски, когда, к примеру, прекратился дождь, резко потеплело, перестал дуть сильный ветер.
  4. «Бандана-Бафф» является бесшовной цельной повязкой-шарфом, которая популярна не только среди спортсменов, но и среди модников. Различают летние, зимние, универсальные модели.

балаклавы

Материалы изготовления

Изначально маски изготавливали с применением шерсти, трикотажа. Сегодня их производят из более современных и недорогих материалов – флиса, различных мембран. Флисовые балаклавы популярны среди туристов – данный материал довольно легкий, хорошо дышит, способен согреть даже промокшего путешественника. Более продвинутые модели изготавливают с использованием полартека – он значительно лучше флиса удерживает тепло и обеспечивает отличную защиту от порывов ветра. Влагостойкими, ветронепроницаемыми считаются маски из виндблока, виндстопера, других мембранных материалов.

Советы и рекомендации по выбору убора

При покупке балаклавы следует обратить внимание на ряд важных моментов:

  • качество кроя – маска должна быть удобной и мягкой, ведь во время ношения она контактирует с лицом;
  • плотность ткани;
  • способность длительное время сохранять тепло.

Желательно посоветоваться с консультантом (менеджером) магазина, в котором вы приобретаете изделие. Необходимо выбирать головной убор, исходя из того вида спорта, которым занимается покупатель. Изделия для туристов отличаются от продукции для горнолыжников, сноубордистов, альпинистов например.

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