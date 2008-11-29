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Советы по выбору дверных ручек
На современном рынке сегодня представлено большое разнообразие фурнитуры и прочих изделий для дверей. Рассматривая весь ассортимент товаров сложно сразу определиться с тем, какие именно ручки стоит выбрать. Для того чтобы не прогадать с выбором, всегда нужно обращать внимание на рекомендации от специалистов.
Главные критерии выбора дверных ручек
Ручки для дверей в Киеве представлены в большом многообразии, и чтобы не прогадать с покупкой, нужно обращать внимание на следующее:
Помимо всего прочего, часто покупатели обращают внимание на то, а нужно ли покупать для всех межкомнатных дверей в доме только одинаковые ручки. Никакого единого ответа в этом случае нет, но, как правило, если несколько дверей выходит в коридор, тогда фурнитура выбирается в едином стиле. В качестве исключения считаются ручки для дверей в туалет и ванную комнату.
Когда с выбором возникают какие-то сложности, тогда можно обратиться за помощью к консультантам, которые помогут сделать выгодную и правильную покупку.
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