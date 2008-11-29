Советы по выбору дверных ручек

На современном рынке сегодня представлено большое разнообразие фурнитуры и прочих изделий для дверей. Рассматривая весь ассортимент товаров сложно сразу определиться с тем, какие именно ручки стоит выбрать. Для того чтобы не прогадать с выбором, всегда нужно обращать внимание на рекомендации от специалистов.

Главные критерии выбора дверных ручек

Ручки для дверей в Киеве представлены в большом многообразии, и чтобы не прогадать с покупкой, нужно обращать внимание на следующее:

Никогда не нужно покупать ручки только из-за красивого внешнего вида, важно очень и функциональные особенности фурнитуры. Можно попробовать взять такую деталь в руки и понять, насколько она удобно лежит, и как легко можно будет ею открывать двери. Если будет хоть что-то неудобно или станет возникать дискомфорт, тогда стоит отказаться от такой покупки и поискать, что-то другое и лучшее. Обязательно нужно проводить тщательный анализ выбранной модели дверной ручки. Если на ней обнаружены какие-то вмятины или царапины, то можно предположить, что при производстве была нарушена технология. Даже вне зависимости от стоимости и привлекательного внешнего вида, от подобной покупки также следует отказаться. Дверные ручки обязательно должны вписываться в созданный интерьер, потому что в ином случае получается дисгармония. Например, дорогая и роскошная ручка станет чем-то нелепым в простой комнате с дешевой мебелью. На выбор ручек влияет и частота возможной эксплуатации их в будущем. Никогда не нужно покупать фурнитурные детали, которые созданы из хрупких материалов для массивных дверей. Если ручки будут использоваться не часто, тогда можно покупать любые модели.

Помимо всего прочего, часто покупатели обращают внимание на то, а нужно ли покупать для всех межкомнатных дверей в доме только одинаковые ручки. Никакого единого ответа в этом случае нет, но, как правило, если несколько дверей выходит в коридор, тогда фурнитура выбирается в едином стиле. В качестве исключения считаются ручки для дверей в туалет и ванную комнату.

Когда с выбором возникают какие-то сложности, тогда можно обратиться за помощью к консультантам, которые помогут сделать выгодную и правильную покупку.

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