Українських військових, які здалися в полон, позбавлять грошей і звань

Верховна Рада прийняла законопроект №1227 у другому читанні.

Військових, які залишили місця служби, а також здалися в полон, будуть позбавляти звань. Верховна Рада 287 голосами прийняла законопроект №1227 у другому читанні. Попередньо парламент схвалив документ 20 вересня.

Авторами проекту стали депутати "Слуги народу" Ігор Герасименко, Ігор Копитін, Ірина Верещук, Юрій Місягін і Мар'яна Безугла.

З Збройних Сил України автоматично будуть "відраховувати", а також позбавляти виплат тих військовослужбовців, які:

самовільно залишили військові частини або місця служби;

дезертирували з лав Збройних Сил України та інших військових формувань;

добровільно здалися в полон.

Відновлення на посаді і відновлення виплат можливо, якщо військовослужбовці фігурували в кримінальних провадженнях і їм винесуть виправдувальний вирок.