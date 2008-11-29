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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Українських військових, які здалися в полон, позбавлять грошей і звань
Верховна Рада прийняла законопроект №1227 у другому читанні.
Військових, які залишили місця служби, а також здалися в полон, будуть позбавляти звань. Верховна Рада 287 голосами прийняла законопроект №1227 у другому читанні. Попередньо парламент схвалив документ 20 вересня.
Авторами проекту стали депутати "Слуги народу" Ігор Герасименко, Ігор Копитін, Ірина Верещук, Юрій Місягін і Мар'яна Безугла.
З Збройних Сил України автоматично будуть "відраховувати", а також позбавляти виплат тих військовослужбовців, які:
Відновлення на посаді і відновлення виплат можливо, якщо військовослужбовці фігурували в кримінальних провадженнях і їм винесуть виправдувальний вирок.
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