Перевод документов в Киеве

Если возникла задача качественно и в короткий срок выполнить перевод, тогда напишите в поиске "перевод документов Киев ", обратите внимание на предложения компании Киевское областное бюро переводов.

Какие услуги оказывает компания

Бюро переводов выполняет:

перевод любых технических текстов. Компания имеет опыт работы более двадцати лет и постепенно наладила связи со специалистами в самых разных областях знаний, науки и техники. Компания осуществляют работу с текстами по тематикам металлургии, электроэнергетики, железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта, тяжелой и легко промышленности, пищевой отрасли, химии и нефтехимии, нефте и газодобыче, транспортировке и переработке, строительству, юриспруденции и так далее. Список отраслей постоянно расширяется. Сотрудники компании владеют не только иностранными языками, но и обладают специальными знаниями в каждой из областей, что повышает точность перевода. Это важно, так как от точности многое (например, может сорваться важный международный контракт);

перевод документов. Люди часто ездят за границу, а также иностранцы приезжают к нам. Поэтому важно быстро перевести важные документы: паспорт, удостоверение личности, водительские права, медицинские документы, полисы, доверенности, разрешения на выезд ребенка за границу, справки о несудимости, о расторжении и заключения брака, документы, подтверждающие трудовой стаж, профессиональные навыки, аттестаты, дипломы и вкладыши к ним и тому подобное;

нотариальное заверение документов и переводов документов;

апостилирование;

сопутствующие услуги (распечатка, верстка, консультации).

Сотрудники компании понимают, что у заказчиков нет лишних денег, поэтому всегда проконсультируют, куда и какие документы нужны и как они должны выглядеть, чтобы приняли с первого раза. В этом помогает 20-летний практический опыт работы и сотрудничество с официальными структурами, например, с МВД.

Преимущества компании

Здесь осуществляется полный цикл: можно вначале обратиться за консультацией по вопросу сбора пакетов документов с той или иной целью, заказать перевод и распечатку, нотариальное заверение, легализацию и доставку. Компания работает более чем с 80 языками, и этот список все время расширяется. Деятельность компании подтверждена стандартами (украинским и международными).

Имеется большой количество реальных положительных отзывов, в том числе от крупных компаний. Короткие сроки, низкие цены, любая форма оплаты.