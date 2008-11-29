Вакцинація від грипу стартувала: скільки коштує щеплення в цьому році

Медики кажуть, що зараз модно прищеплюватися не тільки всією сім'єю, але і всім колективом.

Вакцини від грипу вже з'явилися в українських аптеках і приватних клініках: першу хвилю захворюваності фахівці очікують в грудні, тому називають жовтень ідеальним періодом, щоб щепитися.

Чим вколотися, вирішувати вам

На українському ринку в цьому сезоні дві вакцини від грипу-корейська " Джісі Флю "і французька"Ваксігрип Тетра". Захищати вони будуть проти кількох штамів грипу. За даними ВООЗ, в цьому сезоні в нашій півкулі будуть циркулювати 4 віруси. І хоч повальної епідемії фахівці МОЗ не прогнозують, проте прищеплюватися традиційно закликають всіх. Педіатр Ірина Лебідь каже: обидві вакцини, які з'явилися на ринку, якісні і добре захищають, тому боятися, що вони нашкодять, не варто.

- "Джісі Флю" - це трикомпонентна вакцина, "Ваксігрип Тетра" - чотирикомпонентна вакцина. Минулого року "Ваксігрип" зайшов на український ринок і був рекомендований для дітей від 3 років, тому для діток з 6 місяців використовували Корейську вакцину. Цього року "Ваксігрип Тетра" рекомендований з 6 місяців, тому, яку вакцину вколоти, це вибір батьків і лікаря. Обидві вакцини хороші, пройшли контроль, всі необхідні документи на них є, - каже педіатр Ірина Лебідь. - Для нашої клініки закуповують "Ваксігрип Тетра", тому що захист від 4 штамів краще, ніж від 3. Я сама з сім'єю прищеплювалася "Ваксігрип Тетра", захист був відмінним, у нас не було нікого, хто був би вакцинований і перехворів грипом.

За словами педіатра, перед тим як відправитися на вакцинацію, обов'язковий похід до сімейного лікаря на огляд, приходити напередодні щеплення не потрібно.

Щепитися оптом дешевше

В українських аптеках "Ваксігрип Тетра" є, але не скрізь, та й ціни на сам препарат різняться: якщо в Житомирі можна знайти вакцину за 250 гривень, а в Києві за 269, то, наприклад, в Харкові і Запоріжжі менше ніж за 310 не продадуть. "Джиси Флю" в тому ж Харкові можна знайти за 250 гривень, а всього в двох аптеках на все місто.

Якщо не хочете морочитися з пошуком вакцини в аптеці і тим, що без рецепта вам її не продадуть, а також питаннями її правильного зберігання і доставки в поліклініку в термосумці, в приватних клініках самий розпал запису на щеплення.

Наприклад, в одній з клінік Києва щеплення "Ваксигрип Тетра" з оглядом коштує всього 405 гривень, а "Джиси Флю" - 340, проте залежно від місця вартість може бути і вище. У Дніпрі вас прищеплять чотирикомпонентною вакциною в середньому за 480 гривень, у Харкові - за 650 і 600 гривень відповідно. У Львові така ж послуга коштуватиме 765 і 695 гривень залежно від вакцини.

Але в багатьох клініках є послуга "масової" вакцинації - наприклад, лікар з медсестрою виїжджають на виклик і прищеплюють бажаючих оптом. Якщо, наприклад, в Києві в клініці того, хто приходить до них на прийом сам, вколять за 449 гривень, то на виїзді, якщо охочих набралося до 10 осіб, послуга буде дешевше на 10 гривень, і з кожним наступним десятком ціна знижується.

Кому необхідно зробити щеплення?

На грип може захворіти кожен, проте деякі групи людей мають високий ризик розвитку серйозного захворювання. ВООЗ рекомендує вакцинацію літніх людей, маленьких дітей, вагітних жінок і людей з певними проблемами зі здоров'ям. Ці групи найбільш схильні до ризику розвитку важких ускладнень грипу, тому в більшості країн світу вони входять в число пріоритетних для вакцинації. Також вакцинуватися повинні медичні працівники - як для свого захисту, так і для зниження ризику інфікування вразливих до вірусу пацієнтів.