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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Майже 25% громадян України живуть за межею бідності
Близько чверті українських громадян живуть за межею бідності, про що повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Згідно зі статистичними даними на 1 серпня в Україні, без урахування непідконтрольних Києву територій Донбасу, проживали 41,99 млн осіб.
"В Україні дуже багато проблем, я не хочу на них зупинятися. Це і 10 млн людей, які живуть за межею бідності, і розвалена інфраструктура, і проблеми з монополістами в енергетиці", - заявив Гончарук в ході зустрічі з представниками бізнесу.
За його словами, нова урядова програма спрямована на економічне зростання, щоб виправити поточні показники.
Державна служба статистики України в кінці 2018 р. опублікувала дані, згідно з якими за межею бідності живе майже третина українців.
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