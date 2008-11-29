Майже 25% громадян України живуть за межею бідності

Близько чверті українських громадян живуть за межею бідності, про що повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Згідно зі статистичними даними на 1 серпня в Україні, без урахування непідконтрольних Києву територій Донбасу, проживали 41,99 млн осіб.

"В Україні дуже багато проблем, я не хочу на них зупинятися. Це і 10 млн людей, які живуть за межею бідності, і розвалена інфраструктура, і проблеми з монополістами в енергетиці", - заявив Гончарук в ході зустрічі з представниками бізнесу.

За його словами, нова урядова програма спрямована на економічне зростання, щоб виправити поточні показники.

Державна служба статистики України в кінці 2018 р. опублікувала дані, згідно з якими за межею бідності живе майже третина українців.